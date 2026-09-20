В ночь на 20 сентября (с 18:00 19 сентября) российский враг запустил по Украине 138 ударных дронов типа Shahed (половина из них реактивные), Гербера, Пародия по направлениям: Орел, Миллерово, а также с оккупированных территорий Донецка и Гвардейского в Крыму.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 20 сентября

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Зафиксировано попадание на 17 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на пяти локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские БПЛА.

Поздно вечером 19 сентября сообщалось, что в Фастовском районе Киевской области в результате российского удара погибли три человека: мама и двое трехлетних детей. Из-за вражеского удара поврежден частный жилой дом. В Фастовском районе в результате вражеской атаки повреждено предприятие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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