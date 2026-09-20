В Винницкой области утром 20 сентября в результате атаки российских беспилотников пострадал объект железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщила руководитель Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Атака дронов в Винницкой области

По ее словам, после вражеского удара на железнодорожном объекте возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Сейчас смотрят

Информация о пострадавших пока не поступала.

На месте работают соответствующие службы. Масштабы повреждений уточняются.

— Россия продолжает целенаправленно избивать по железнодорожной инфраструктуре Украины, пытаясь нарушить ее работу, — подчеркнула Наталья Заболотная.

Напомним, что вечером 2 сентября во время воздушной тревоги раздались взрывы в Виннице. Мэр города Сергей Моргунов сообщил, что в частном секторе Винницы зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника. Повреждение получил ряд домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

31 июля прогремели взрывы в Винницкой области. Россияне ударили в отделение Новой почты в Гайсине. В результате российской атаки пострадал один человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.