РФ атаковала Винницкую область дронами: вспыхнул пожар на объекте железной дороги
- РФ атаковала Виннитчину беспилотниками.
- Поврежден объект железнодорожной инфраструктуры.
- На месте работают соответствующие службы.
В Винницкой области утром 20 сентября в результате атаки российских беспилотников пострадал объект железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщила руководитель Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
Атака дронов в Винницкой области
По ее словам, после вражеского удара на железнодорожном объекте возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
Информация о пострадавших пока не поступала.
На месте работают соответствующие службы. Масштабы повреждений уточняются.
— Россия продолжает целенаправленно избивать по железнодорожной инфраструктуре Украины, пытаясь нарушить ее работу, — подчеркнула Наталья Заболотная.
Напомним, что вечером 2 сентября во время воздушной тревоги раздались взрывы в Виннице. Мэр города Сергей Моргунов сообщил, что в частном секторе Винницы зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника. Повреждение получил ряд домов. К счастью, обошлось без пострадавших.
31 июля прогремели взрывы в Винницкой области. Россияне ударили в отделение Новой почты в Гайсине. В результате российской атаки пострадал один человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.