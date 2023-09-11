Тренера сборной Германии уволили после разгрома от Японии

Тренера сборной Германии по футболу Ханса-Дитера Флика отправили в отставку за девять месяцев до начала домашнего чемпионата Европы-2024.

Об этом сообщил Немецкий футбольный союз (DFB) в воскресенье, 10 сентября.

Это произошло после домашнего разгромного поражения в Вольфсбурге в товарищеском матче от сборной Японии со счетом 1:4.

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— Собрание акционеров и наблюдательный совет DFB сегодня по предложению президента DFB Бернда Нойендорфа решили немедленно уволить тренера национальной сборной Ханси Флика и двух ассистентов тренера Маркуса Зорга и Дэнни Реля от выполнения их обязанностей, — говорится в сообщении.

Флик стал первым тренером, которого уволили с должности наставника главной футбольной команды Германии за 123-летнюю историю. Кто будет готовить команду к домашнему Евро-2024 пока неизвестно.

Поражение от сборной Японии для бундестим стало третьим подряд. Последний раз такая серия случалась еще 38 лет назад. Четырехкратные чемпионы мира выиграли лишь четыре из последних 17 международных матчей. После поражения на чемпионате мира в Катаре они одержали лишь одну победу в шести матчах.

Флик вступил в должность в августе 2021 года, сменив Йоахима Лева. В целом он одержал победу в 11 матчах с немецкой сборной, семь раз команда играла вничью и еще шесть — терпела поражение.

Источник: DFB

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