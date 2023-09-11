Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Украина — Англия: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Пел целый стадион: Петриненко поразил исполнением гимна Украины перед игрой с Англией
Пятеро погибли: на Херсонщине оккупанты напились и устроили перестрелку
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Тренера сборной Германии уволили после разгрома от Японии

Ганс-Дітер Флік
Фото: Depositphotos

Тренера сборной Германии по футболу Ханса-Дитера Флика отправили в отставку за девять месяцев до начала домашнего чемпионата Европы-2024.

Об этом сообщил Немецкий футбольный союз (DFB) в воскресенье, 10 сентября.

Это произошло после домашнего разгромного поражения в Вольфсбурге в товарищеском матче от сборной Японии со счетом 1:4.

Сейчас смотрят

— Собрание акционеров и наблюдательный совет DFB сегодня по предложению президента DFB Бернда Нойендорфа решили немедленно уволить тренера национальной сборной Ханси Флика и двух ассистентов тренера Маркуса Зорга и Дэнни Реля от выполнения их обязанностей, — говорится в сообщении.

Флик стал первым тренером, которого уволили с должности наставника главной футбольной команды Германии за 123-летнюю историю. Кто будет готовить команду к домашнему Евро-2024 пока неизвестно.

Поражение от сборной Японии для бундестим стало третьим подряд. Последний раз такая серия случалась еще 38 лет назад. Четырехкратные чемпионы мира выиграли лишь четыре из последних 17 международных матчей. После поражения на чемпионате мира в Катаре они одержали лишь одну победу в шести матчах.

Флик вступил в должность в августе 2021 года, сменив Йоахима Лева. В целом он одержал победу в 11 матчах с немецкой сборной, семь раз команда играла вничью и еще шесть — терпела поражение.

Читайте также
Хавбек сборной Англии закончил флеш-интервью лозунгом Слава Украине!
Збірна України Райс

Источник: DFB

Сборная Германии, Сборная Японии, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Италия — Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
збірна України тренування
Хавбек сборной Англии закончил флеш-интервью лозунгом Слава Украине!
Збірна України Райс
Украина сыграла вничью с Англией во Вроцлаве в рамках отбора на Евро-2024
Збірна України
Пел целый стадион: Петриненко поразил исполнением гимна Украины перед игрой с Англией
виконання гімну України
Forbes назвал 50 самых дорогих клубов мира — у НФЛ безоговорочное лидерство
Даллас Ковбойс

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Тренера сборной Германии уволили после разгрома от Японии
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Тренера сборной Германии уволили после разгрома от Японии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Тренера сборной Германии уволили после разгрома от Японии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Тренера сборной Германии уволили после разгрома от Японии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь