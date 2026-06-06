Штормовое предупреждение 7 июня: Украину накроют ливни, град и шквалы
- В Украинском гидрометцентре объявили первый уровень опасности из-за сильных грозов, града и шквалов в большинстве областей.
- Непогода с осложнениями для транспорта и коммунальных служб ожидается также в Киеве, где прогнозируют значительные дожди.
В ряде регионов Украины объявлено штормовое предупреждение на 7 июня, кроме восточных областей.
Штормовое предупреждение в Украине на 7 июня
Днем 7 июня в отдельных районах Украины ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается дождь.
Объявлено штормовое предупреждение – первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.
Штормовое предупреждение в Киеве и области на 7 июня
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве на 7 июня. Дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Объявлено штормовое предупреждение в Киеве и области – первый уровень опасности, желтый.
В Киеве температура днем от 21°C до 23°C, а ночью от 16°C до 18°C. В Киевской области столбики термометров будут достигать от 20°C до 25°C днем, а ночью от 13°C до 18°C.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Непогода в Киеве и области 6 июня
В Укргидрометцентре объявили о штормовом предупреждении в Киеве и области 6 июня. В ближайшие часы с содержанием до конца суток ожидаются грозы.
Объявлен первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.