В ряде регионов Украины объявлено штормовое предупреждение на 7 июня, кроме восточных областей.

Штормовое предупреждение в Украине на 7 июня

Днем 7 июня в отдельных районах Украины ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается дождь.

Объявлено штормовое предупреждение – первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.

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Штормовое предупреждение в Киеве и области на 7 июня

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве на 7 июня. Дождь, гроза, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение в Киеве и области – первый уровень опасности, желтый.

В Киеве температура днем ​​от 21°C до 23°C, а ночью от 16°C до 18°C. В Киевской области столбики термометров будут достигать от 20°C до 25°C днем, а ночью от 13°C до 18°C.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Непогода в Киеве и области 6 июня

В Укргидрометцентре объявили о штормовом предупреждении в Киеве и области 6 июня. В ближайшие часы с содержанием до конца суток ожидаются грозы.

Объявлен первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

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