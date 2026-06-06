Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов встретился с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем. Они обсудили решение Украины назвать одно из военных подразделений имени Героев УПА.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш.

Присвоение украинскому подразделению имени Героев УПА: что обсуждали

Как отметил Косиняк-Камыш, Польша и Украина остаются партнерами по вопросам безопасности, однако в исторических темах страны должны говорить друг другу правду.

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По его мнению, только при таких условиях можно построить будущее.

Косиняк-Камыш утверждает, что память о жертвах Волынской трагедии не является предметом для переговоров, а в отношениях между странами есть границы, которые нельзя пересекать.

Ранее он призвал Украину пересмотреть решение о предоставлении одному из военных подразделений почетного наименования имени Героев УПА. По его мнению, Украина должна чествовать современных украинских военных.

Кроме того, во время визита в Варшаву Буданов обсудил с руководителем Бюро международной политики президента Польши Марцином Пшидачем вопросы двусторонних отношений, в частности, исторических проблем.

29 мая в Польше назвали скандальным решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетное наименование имени Героев УПА.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что отберет у Зеленского почетную государственную награду.

В Министерстве иностранных дел отметили, что видят резкую реакцию польских политиков. Однако спикер МИД Георгий Тихий утверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Россия.

Глава МИД Андрей Сибига добавил, что название подразделения выбрали украинские защитники, которые ценой собственного здоровья, а зачастую и жизни, удерживают линию фронта и защищают всю Европу от российской угрозы.

Он утверждает, что у украинских воинов не было даже в малейшей степени антипольских намерений. По словам Сибиги, речь шла об увековечении тех, кто много лет назад также боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий.

Фото: Владислав Косиняк-Камыш

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