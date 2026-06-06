Утром 6 июня на Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение после 15-часового обесточивания, в ходе которого станция была вынуждена работать на аварийных дизель-генераторах.

Об этом сообщили в МАГАТЭ

Восстановление электроснабжения на ЗАЭС: что известно

По данным МАГАТЭ, это уже 18-й случай потери внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС с начала полномасштабной войны.

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Инцидент длился около 15 часов и стал одним из самых длинных за время оккупации станции.

При отключении ЗАЭС была полностью переведена на работу аварийных дизель-генераторов, которые обеспечивали питание систем охлаждения шести остановленных реакторов.

В МАГАТЭ подчеркивают, что ситуация еще раз демонстрирует уязвимость энергетической инфраструктуры станции и риски, связанные с ее безопасностью.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул необходимость срочного проведения ремонтов ключевых линий электропередач под защитой договоренностей о прекращении огня вблизи ЗАЭС.

Отдельно отмечается, что инцидент подчеркнул важность восстановления основной линии электропередачи напряжением 750 кВ, критически необходимой для стабильного питания станции.

В то же время, единственная резервная линия 330 кВ Ферросплавна была отключена после сообщений о повреждении двух электроподстанций на другом берегу Днепра, что и привело к очередной потере внешнего питания.

В МАГАТЭ подчеркивают, что повторяющиеся отключения свидетельствуют о крайней хрупкости энергосистемы объекта и необходимости срочного восстановления стабильного электроснабжения.

17-й блекаут с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на ЗАЭС произошел в ночь на 3 июня.

Тогда произошло отключение линии электропередачи Ферросплавна-1, в связи с чем Запорожская АЭС полностью утратила внешнее электропитание.

Причиной обесточивания стала дроновая атака Никопольской подстанции на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра.

Утром 4 июня под российской атакой оказалась Запорожская ТЭС, от которой зависит безопасность ЗАЭС.

После этого возле Запорожской АЭС начало действовать локальное прекращение огня, согласованное при посредничестве МАГАТЭ.

Такое перемирие было обусловлено началом восстановительных работ на высоковольтной линии электропередачи Днепровской напряжением 750 кВ, пострадавшей в результате военных действий.

Напомним, в конце мая в МАГАТЭ сообщили о повреждении внешней части здания турбинного зала ЗАЭС, в результате вероятного попадания беспилотника.

Тогда генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отмечал, что подобные атаки создают угрозу основным принципам ядерной безопасности и призвал к прекращению ударов по ядерным объектам.

Фото: МАГАТЭ

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