В Украине не будут применяться графики отключения электроснабжения на 7 июня.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 7 июня не будут применяться

По информации Укрэнерго, по всей стране не планируют отключать свет в воскресенье, 7 июня.

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Однако в компании призывают пользоваться мощными электроприборами в дневное время с 10:00 до 16:00.

В Укрэнерго просят потребителей потреблять электроэнергию рационально.

По состоянию на утро 5 июня, были обесточены населенные пункты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях в результате российских атак.

Как утверждают в Укрэнерго, из-за неблагоприятных погодных условий (гроза и порывы ветра) были обесточены три населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады облэнерго работали над восстановлением поврежденных непогодой воздушных линий электропередачи.

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