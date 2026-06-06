Будут ли отключать свет в Украине 7 июня: ответ Укрэнерго
- Воскресенье, 7 июня, во всех областях Украины не планируется применение графиков отключений света.
- Несмотря на отсутствие ограничений, в Укрэнерго призывают граждан потреблять электроэнергию рационально и включать мощные приборы с 10:00 до 16:00.
В Украине не будут применяться графики отключения электроснабжения на 7 июня.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Графики отключения света на 7 июня не будут применяться
По информации Укрэнерго, по всей стране не планируют отключать свет в воскресенье, 7 июня.
Однако в компании призывают пользоваться мощными электроприборами в дневное время с 10:00 до 16:00.
В Укрэнерго просят потребителей потреблять электроэнергию рационально.
По состоянию на утро 5 июня, были обесточены населенные пункты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях в результате российских атак.
Как утверждают в Укрэнерго, из-за неблагоприятных погодных условий (гроза и порывы ветра) были обесточены три населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады облэнерго работали над восстановлением поврежденных непогодой воздушных линий электропередачи.