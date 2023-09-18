Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник

На полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины, погиб украинский боксер Андрей Огородник с позывным Соник.

О трагической новости сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины со ссылкой на тренера боксера — вице-президента Федерации бокса Украины и президента Ровенской областной организации ФБУ Владимира Соколовского.

— Во время выполнения боевого задания погиб Андрей Огородник, мастер спорта Украины, чемпион Кубка Украины. Многократный призер чемпионатов Украины, — написал Соколовский.

Погибший был мастером спорта, чемпионом Кубка Украины и входил в состав национальной сборной Украины.

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Огородник занимался боксом в Ровно. Успешным для него выдался 2018 год, когда он выиграл национальный Кубок в категории до 52 кг и стал бронзовым призером чемпионата Украины среди мужчин до 22 лет, который проходил в Мариуполе.

Боксер из Ровно Александра Малеванец в Instagram сообщила, что жизнь Огородника оборвалась 16 сентября во время очередного боевого задания.

Боксер был на службе в Центре специальных операций А. Бойцы ЦСО А, известного как Альфа, выполняют задачи малыми группами на всех направлениях боевых действий.

Источник: ФБУ

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