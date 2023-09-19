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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик — чемпион, Фьюри на первом месте: рейтинг The Ring в супертяжелом весе

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе.

Украинский боксер, обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик остается чемпионом по версии издания.

Первое место в рейтинге занимает британец Тайсон Фьюри. Следом разместился американец Деонтей Уайлдер, который обошел на одну позицию Энтони Джошуа из Великобритании.

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В десятке рейтинга также китаец китаец Чжан Чжилей, американец Энди Руис, британец Джо Джойс, кубинец Луис Ортис, новозеландец Джозеф Паркер, хорват Филип Хргович и американец Джаред Андерсон.

The Ring

Скриншот: The Ring

Напомним, в рейтинг The Ring независимо от весовой категории, который был опубликован недавно, вошли сразу два украинских боксера. Александра Усика поместили на третью строчку, а Василия Ломаченко — на десятую.

Лидерами обновленного рейтинга pound for pound (независимо от весовой категории) стали американец Теренс Кроуфорд и японец Наоя Иноуэ, который в июле завоевал титулы WBC и WBO во втором легчайшем весе.

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Источник: The Ring

The Ring, Бокс, Александр Усик
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