Украину наказали частичным закрытием трибун на следующий матч отбора Евро-2024 по футболу
Украину наказали частичным закрытием трибун на следующий матч отбора Евро-2024 по футболу против Северной Македонии.
Такое решение УЕФА приняла из-за проявления “расизма” украинскими болельщиками на матчах против Англии и Италии, который состоялся в сентябре.
Матч Украина — Северная Македония, во время которого на стадионе должно быть не менее 5 тыс. закрытых мест, пройдет 14 октября в Праге.
Кроме того, Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) оштрафовали на €20 тыс., а также запретили ей продавать билеты болельщикам на следующий выездной поединок. Отдельно УАФ оштрафовали за фейерверки (€5 тыс.) и блокирование проходов (€8 тыс.).
Следующую же выездную игру подопечные Сергея Реброва проведут 17 октября против Мальты.
До завершения квалификации Евро-2024 Украина еще сыграет номинально домашний поединок против Италии, однако пока нет информации, на каком стадионе пройдет матч.
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Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко