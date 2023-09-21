Украину наказали частичным закрытием трибун на следующий матч отбора Евро-2024 по футболу против Северной Македонии.

Такое решение УЕФА приняла из-за проявления “расизма” украинскими болельщиками на матчах против Англии и Италии, который состоялся в сентябре.

Матч Украина — Северная Македония, во время которого на стадионе должно быть не менее 5 тыс. закрытых мест, пройдет 14 октября в Праге.

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Кроме того, Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) оштрафовали на €20 тыс., а также запретили ей продавать билеты болельщикам на следующий выездной поединок. Отдельно УАФ оштрафовали за фейерверки (€5 тыс.) и блокирование проходов (€8 тыс.).

Следующую же выездную игру подопечные Сергея Реброва проведут 17 октября против Мальты.

До завершения квалификации Евро-2024 Украина еще сыграет номинально домашний поединок против Италии, однако пока нет информации, на каком стадионе пройдет матч.

Источник : УЕФА

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