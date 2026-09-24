Малообеспеченные семьи в Украине в октябре 2026 года могут получать государственную поддержку по двум механизмам: государственную социальную помощь малообеспеченным семьям или базовую социальную помощь (БСП).

Это разные программы, но одновременно получать их нельзя. БСП ввели в 2025 году как экспериментальный механизм.

Малообеспеченные семьи могут получать государственную социальную помощь по стандартной программе или, если они отвечают условиям экспериментального проекта, перейти на базовую социальную помощь.

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Факты ICTV разобрались, какой является помощь малообеспеченным семьям в октябре 2026 года, как рассчитываются размеры выплат, кто может на них претендовать и по каким причинам в назначении могут отказать.

Помощь малообеспеченным семьям в Украине в октябре 2026 года: какие выплаты можно получить

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям — стандартная программа поддержки, которая действует на основании закона Украины О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и постановления Кабмина №250.

Базовая социальная помощь введена постановлением Кабмина №371. Экспериментальный проект стартовал 1 июля 2025 года. Его цель — объединить несколько видов государственной поддержки в одну выплату, размер которой рассчитывают отдельно для каждой семьи.

Если семья уже получает государственную помощь малообеспеченным и имеет право на БСП, она может подать заявление о намерении получать базовую помощь. После расчета семья видит ее размер и решает, переходить ли на БСП. Если базовую помощь назначают, ранее назначенные выплаты, которые она заменяет, прекращаются.

Таким образом, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям и БСП одновременно не выплачивают.

Размер помощи малообеспеченным семьям в октябре 2026 года: как рассчитывают БСП

Базовая социальная помощь не имеет единой суммы для всех семей. В 2026 году для расчета используют базовую величину 4 500 грн.

В ПФУ объяснили, что итоговая сумма определяется как разница между расчетной суммой для всех членов семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Для БСП учитывают доходы за три месяца, предшествующие месяцу обращения.

Расчет зависит от состава семьи:

4 500 грн — 100% базовой величины для первого члена семьи, который подает заявление;

4 500 грн — 100% для каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

4 500 грн — 100% для человека с инвалидностью I или II группы;

3 150 грн — 70% для каждого следующего члена семьи.

Например, для семьи из двух взрослых и двух детей расчетная сумма составит:

4 500 + 3 150 + 4 500 + 4 500 = 16 650 грн

Если среднемесячный доход такой семьи составляет 10 000 грн, размер БСП составит 6 650 грн.

Какой размер государственной помощи малообеспеченным семьям в 2026 году

Обычная помощь малообеспеченным семьям рассчитывается по другой формуле. Ее размер — это разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

В 2026 году статья 9 закона О Государственном бюджете Украины устанавливает такие уровни обеспечения:

для трудоспособного человека — 60% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, или 1 996,80 грн;

для человека, утратившего трудоспособность, и человека с инвалидностью — 100%, или 2 595 грн;

для детей — 145% прожиточного минимума соответствующего возраста.

Для детей это составляет:

до 6 лет — 4 084,65 грн;

от 6 до 18 лет — 5 092,40 грн;

от 18 до 23 лет для тех, кто учится по дневной или дуальной форме, — 4 825,60 грн.

Фактический размер помощи зависит от дохода семьи.

Кому могут отказать в государственной социальной помощи

Пенсионный фонд в разъяснении от 21 сентября 2026 года называет несколько оснований, по которым государственную социальную помощь малообеспеченным семьям могут не назначить.

В частности, это касается ситуаций, когда трудоспособный человек в возрасте от 18 лет в течение периода учета доходов суммарно более трех месяцев не работал, не состоял на учете в центре занятости и за него не уплачивался ЕСВ в необходимом размере.

Для этого правила есть исключения. Они, в частности, касаются ухода за маленькими детьми, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью, лицами в возрасте от 80 лет и некоторых других обстоятельств. Отдельные правила предусмотрены для семей с территорий боевых действий и громад, где есть проблемы с доступом детей к образованию.

Отказать могут и из-за имущественного положения.

Основные основания такие:

в течение 12 месяцев перед обращением член семьи совершил покупку или другую операцию на сумму более 50 тыс. грн;

на депозитах или банковских счетах семьи находятся средства на общую сумму более 100 тыс. грн или на такую сумму приобретены ОВГЗ;

семья имеет вторую квартиру или дом, кроме предусмотренных законодательством исключений;

в собственности находится более одного автомобиля, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Для каждого из этих оснований предусмотрены отдельные исключения, поэтому решение зависит от конкретных обстоятельств семьи.

Как оформить помощь малообеспеченным семьям в октябре 2026 года

С 2025 года назначение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям осуществляет Пенсионный фонд Украины. Обратиться можно в сервисный центр ПФУ, через ЦНАП или орган местного самоуправления, по почте либо онлайн через электронные сервисы ПФУ и Дію при наличии технической возможности.

Для обычной помощи основными документами являются заявление и декларация о доходах и имущественном состоянии. В зависимости от обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы, например справки о доходах, обучении детей или другие сведения. Если необходимые данные уже есть в государственных реестрах, повторно подавать их не нужно.

Решение принимают не позднее чем в течение 10 дней после поступления всех необходимых документов и сведений.

БСП можно оформить через Дію или лично в сервисном центре ПФУ.

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