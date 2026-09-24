Приложение для военнослужащих Армия+ получило обновление до версии 4.0.0. В программе изменили интерфейс и упростили авторизацию пользователей.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно о новой версии приложения Армия+

В новой версии Армия+ обновили информацию, которая отображается на главном экране приложения.

Сейчас смотрят

Теперь пользователи могут видеть статистику верифицированных поражений армии РФ, публикации из информационной ленты Пульс, незавершенные учебные курсы военнослужащего и прогресс их прохождения.

На главном экране приложения будут отображаться актуальные опросы.

— Статистика верифицированных поражений берется из боевой системы DELTA за последние 7 дней. Информация обновляется ежедневно, также можно просмотреть детализированные данные по видам и родам войск, – объяснили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, в новой версии Армия+ упростили вход военнослужащих через систему BankID Национального банка Украины.

Теперь для авторизации нужно сделать меньше нажатий. По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, обновленный главный экран приложения позволит пользователям быстрее получать доступ к его функциям.

В Минобороны сообщили, что в следующих версиях Армия+ планируют добавить новые блоки и возможность “самостоятельно менять их порядок в соответствии с собственными потребностями”.

Обновление приложения 4.0.0 уже доступно для Android и iOS.

Напомним, приложение Армия+ для военных запустили 8 августа 2024 года. Программу несколько раз обновляли.

В декабре прошлого года презентовали предыдущую версию 3.0.0. В ней стали доступны цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационная лента Пульс и упрощенный доступ к сервисам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.