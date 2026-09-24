Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином возле Белого дома назвал их отношения “крепкой дружбой”.

Китайский лидер заявил, что страны должны избегать конфликтов и “мирно сосуществовать”, сообщает The Guardian.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: что известно

Президент США Дональд Трамп встретил председателя КНР Си Цзиньпина возле Белого дома в Вашингтоне в четверг, 24 сентября.

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Трамп лично поприветствовал китайского лидера перед началом двусторонней встречи.

Выйдя на трибуну, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Соединенные Штаты являются “великими странами” с “великими народами”. Он сказал, что приехал, чтобы “продолжить нашу дружбу, расширить сотрудничество и способствовать благополучию наших народов”.

Трамп заявил, что он “очень гордится” отношениями между США и Китаем. По его словам, две страны работают над “более сбалансированными торговыми отношениями”, которые предусматривают “новый доступ к рынкам для американских фермеров и владельцев ранчо”.

Он отмечает новый прогресс в торговых отношениях между США и Китаем и говорит, что они с Си Цзиньпином “достигли значительного прогресса в решении вопросов, стоящих перед нашими двумя странами”.

Дональд Трамп отметил, что Си Цзиньпин — первый китайский лидер, который во второй раз осуществляет официальный визит в Белый дом. Он добавил, что после первого избрания Трампа в 2016 году они “создали действительно прекрасную дружбу”.

— Многое изменилось с тех пор, как он был здесь в последний раз, – отметил президент США.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и США должны избегать конфликтов и конфронтаций.

— Наши две армии должны поддерживать регулярный диалог, — сказал китайский лидер.

Он добавил, что конкуренция между Китаем и США должна быть позитивной и оставаться в установленных пределах: Мы должны мирно сосуществовать.

Он заявил, что Китай и США должны обеспечить, чтобы ИИ “всегда находился под контролем человека”.

Поскольку и Китай, и США являются государствами, развивающими искусственный интеллект, Си Цзиньпин отметил, что у них есть возможности и ответственность использовать ИИ во благо и “обеспечить, чтобы развитие ИИ всегда находилось под контролем человека и служило благополучию людей”.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай оставляет свои двери широко открытыми и приветствует американские компании, которые хотят вести там бизнес.

— Мы надеемся, что к китайским компаниям здесь, в Соединенных Штатах, будут относиться справедливо.

— Интересы Китая и Соединенных Штатов глубоко взаимосвязаны, – отметил Си Цзиньпин, добавляя, что без сотрудничества двух стран было бы сложно решить многие мировые проблемы.

Китайский лидер говорит, что Китай и США “несут ответственность за прогресс человечества” и заявляет, что готов работать с Трампом, чтобы “направлять корабль китайско-американских отношений”.

— Мы должны усилить коммуникацию, – сказал он, добавляя, что “откровенный, углубленный и длительный диалог может способствовать взаимопониманию и взаимному доверию”.

По словам Трампа, они также обсудят “насущные вопросы”, связанные с безопасностью, технологиями и искусственным интеллектом, хотя он до сих пор пытается сделать “суперинтеллект” реальностью.

— Решения, которые мы принимаем сегодня в этих сферах, могут способствовать миру и процветанию на протяжении десятилетий и десятилетий в будущем, — отметил президент США.

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