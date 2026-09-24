Крепкая дружба, торговля и искусственный интеллект: заявления Трампа и Си Цзиньпина
- Дональд Трамп назвал свои отношения с Си Цзиньпином "крепкой дружбой" во время встречи возле Белого дома в Вашингтоне.
- Си Цзиньпин заявил, что Китай оставляет двери открытыми для американского бизнеса и надеется на справедливое отношение к китайским компаниям в США.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином возле Белого дома назвал их отношения “крепкой дружбой”.
Китайский лидер заявил, что страны должны избегать конфликтов и “мирно сосуществовать”, сообщает The Guardian.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина: что известно
Президент США Дональд Трамп встретил председателя КНР Си Цзиньпина возле Белого дома в Вашингтоне в четверг, 24 сентября.
Трамп лично поприветствовал китайского лидера перед началом двусторонней встречи.
Выйдя на трибуну, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Соединенные Штаты являются “великими странами” с “великими народами”. Он сказал, что приехал, чтобы “продолжить нашу дружбу, расширить сотрудничество и способствовать благополучию наших народов”.
Трамп заявил, что он “очень гордится” отношениями между США и Китаем. По его словам, две страны работают над “более сбалансированными торговыми отношениями”, которые предусматривают “новый доступ к рынкам для американских фермеров и владельцев ранчо”.
Он отмечает новый прогресс в торговых отношениях между США и Китаем и говорит, что они с Си Цзиньпином “достигли значительного прогресса в решении вопросов, стоящих перед нашими двумя странами”.
Дональд Трамп отметил, что Си Цзиньпин — первый китайский лидер, который во второй раз осуществляет официальный визит в Белый дом. Он добавил, что после первого избрания Трампа в 2016 году они “создали действительно прекрасную дружбу”.
— Многое изменилось с тех пор, как он был здесь в последний раз, – отметил президент США.
Си Цзиньпин отметил, что Китай и США должны избегать конфликтов и конфронтаций.
— Наши две армии должны поддерживать регулярный диалог, — сказал китайский лидер.
Он добавил, что конкуренция между Китаем и США должна быть позитивной и оставаться в установленных пределах: Мы должны мирно сосуществовать.
Он заявил, что Китай и США должны обеспечить, чтобы ИИ “всегда находился под контролем человека”.
Поскольку и Китай, и США являются государствами, развивающими искусственный интеллект, Си Цзиньпин отметил, что у них есть возможности и ответственность использовать ИИ во благо и “обеспечить, чтобы развитие ИИ всегда находилось под контролем человека и служило благополучию людей”.
Си Цзиньпин также заявил, что Китай оставляет свои двери широко открытыми и приветствует американские компании, которые хотят вести там бизнес.
— Мы надеемся, что к китайским компаниям здесь, в Соединенных Штатах, будут относиться справедливо.
— Интересы Китая и Соединенных Штатов глубоко взаимосвязаны, – отметил Си Цзиньпин, добавляя, что без сотрудничества двух стран было бы сложно решить многие мировые проблемы.
Китайский лидер говорит, что Китай и США “несут ответственность за прогресс человечества” и заявляет, что готов работать с Трампом, чтобы “направлять корабль китайско-американских отношений”.
— Мы должны усилить коммуникацию, – сказал он, добавляя, что “откровенный, углубленный и длительный диалог может способствовать взаимопониманию и взаимному доверию”.
По словам Трампа, они также обсудят “насущные вопросы”, связанные с безопасностью, технологиями и искусственным интеллектом, хотя он до сих пор пытается сделать “суперинтеллект” реальностью.
— Решения, которые мы принимаем сегодня в этих сферах, могут способствовать миру и процветанию на протяжении десятилетий и десятилетий в будущем, — отметил президент США.