В результате обстрела Киева со стороны российских войск повреждения получили исторический и духовный памятник Подольского района столицы — Свято-Покровский храм.

Об этом сообщил глава Подольской районной военной администрации в городе Киеве Владимир Наконечный.

Свято-Покровский храм в Киеве: последствия атаки РФ

Российский удар привел к повреждению окон, бань и уникальному старинному фасаду здания, выложенному из желтого киевского кирпича. Этот элемент храма хранил историческую память района более столетия.

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— От вражеской атаки пострадал Свято-Покровский храм – церковь 1906 года, старейшая церковь Мостицкого массива и Виноградаря. Повреждены окна, бани и старинный фасад из желтого киевского кирпича – часть храма, которая более века хранила память этого района, — отметил глава Подольской РВА.

Наконечный подчеркнул, что целенаправленные обстрелы и повреждения религиозных сооружений являются очередным свидетельством намерений России уничтожить не только дома людей, но и культурное и духовное достояние Украины.

Стоит отметить, что Свято-Покровский храм в Киеве, построенный в 1906 году, является старейшим культовым объектом для жителей Мостицкого массива и Виноградаря в Подольском районе.

В ночь на 24 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Последствия обстрелов фиксировались в Подольском, Соломенском, Днепровском и Дарницком районах столицы.

Фото: Подольская РВА

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