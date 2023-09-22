Заря взяла очки в матче с Гентом в Лиге конференций

Луганская Заря с ничьей против бельгийского Гента стартовала в розыгрыше Лиги конференций сезона-2023/24. В матче в Люблине на одноименной арене команды сыграли со счетом 1:1.

В первом тайме встречи команды на двоих нанесли лишь один удар в створ ворот. Английский хавбек Гента Арчи Браун опасно пробил по воротам, но с его ударом справился Никита Тубраевский.

Во втором тайме Заря могла первой открывать счет, но Эдуардо Герреро пробил рядом со стойкой. Зато на 67-1 минуте встречи номинальные гости смогли изменить счет на табло в свою пользу после точного удара Уго Кейперса, который замкнул прострел от партнера с фланга.

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Преимущество бельгийского клуба продержалось три минуты — паритет в матче восстановил Герреро, который без шансов для голкипера пробил в нижний угол ворот.

На 83-й минуте Кейперс пытался снова вывести свою команду вперед, но попал в штангу. Заря же остальное время смогла сдержать давление со стороны оппонентов и заработала первое очко.

В параллельном матче квартета B израильский Маккаби Тель-Авив обыграл исландский Брейдаблик со счетом 3:2.

После первого тура Маккаби занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в активе три очка. Следом идут Гент и Заря, которые имеют по одному очку, и исландский клуб (ноль очков). В следующем туре группового этапа Лиги конференций украинский клуб на выезде сыграет с Брейдабликом.

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