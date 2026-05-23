В ДР Конго вспышка Эболы распространяется быстрее, чем медики успевают отслеживать контакты больных. В частности, вспышка охватила три провинции, а новые случаи фиксируют вблизи крупных городов, в частности, Букаву у границы с Руандой.

Об этом пишет Bloomberg.

Вспышка эболы в Конго: что известно

Как сообщает Bloomberg, по состоянию на 21 мая в стране зафиксировано 83 подтвержденных случая заражения и еще 746 подозреваемых. Под наблюдением находятся более 1 600 человек, контактировавших с инфицированными. Однако в сутки медики смогли отследить лишь 342 из них.

Это говорит о том, что темпы распространения вируса опережают возможности реагирования.

Вспышка Эболы распространилась уже на три провинции, в том числе Южное Киву. На этой неделе там был зафиксирован новый случай болезни.

Уганда сообщила о новых случаях Эболы, связанных с предыдущими инфекциями, и усилила контроль на границе.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, реагирование на вспышку происходит в одной из самых сложных операционных сред в мире.

Сход Конго характеризуется плохой инфраструктурой, боевыми действиями, деятельностью вооруженных группировок и массовыми перемещениями населения.

Поэтому значительная часть потенциальных больных находится вне доступа медиков, а лабораторные возможности и системы тестирования остаются ограниченными.

ВОЗ также предупреждает о недостаточной эффективности наблюдения и дефиците диагностических тестов для конкретного штамма вируса.

Эксперты отмечают, что вирус уже выходит за пределы начальных ячеек и распространяется на более густонаселенные города, в частности, Бунию и Гому.

ВОЗ оценивает риск внутри ДР Конго как очень высокий, а для региона как повышенный.

Что известно о вирусе Эбола

Эбола — острая вирусная инфекция, которая вызывает тяжелое поражение организма и может иметь высокий уровень смертности.

Болезнь впервые была зафиксирована в Центральной Африке и получила название реки Эбола.

Возбудитель принадлежит к семейству филовирусов и имеет несколько разновидностей, часть из которых представляет наибольшую опасность для человека. В частности, штаммы Заир, Судан, Таи Форест и Бундибугио.

Наиболее агрессивные штаммы исторически вызывали масштабные вспышки с высоким количеством летальных исходов.

Первичное заражение обычно происходит в результате контакта человека с инфицированными дикими животными.

В дальнейшем вирус распространяется между людьми через прямой контакт с биологическими жидкостями больного или загрязненные предметы быта и медицинские инструменты.

Особенно уязвимы медицинские работники, родственники инфицированных и люди, участвующие в похоронных обрядах без надлежащих средств защиты.

Инкубационный период может занять от нескольких дней до нескольких недель, после чего болезнь быстро переходит в тяжелую фазу с серьезными поражениями органов.

Напомним, 17 мая ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения.

Соответствующее решение было принято из-за быстрого распространения инфекции, выявления подтвержденных случаев сразу в нескольких регионах и риска дальнейшего международного распространения вируса.

