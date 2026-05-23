Россияне замучили в плену медика Азова Александра Крохмалюка — Лубинец
- Российские оккупанты замучили в плену украинского военного медика бригады Азов Александра Крохмалюка, который участвовал в обороне Мариуполя и вышел из Азовстали.
- Тело защитника вернули со сломанными ребрами и поврежденной грудной клеткой, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, является очередным доказательством ежедневных целенаправленных пыток со стороны РФ.
Российские оккупанты замучили вышедшего из металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области украинского военного медика Александра Крохмалюка.
История военного медика Александра Крохмалюка
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона об убитом военном медике Азове, сдавшемся армии России в плен.
По словам омбудсмена, заместитель командира бригады Святослав Паламарь на позывной Калина сообщил, что украинский защитник умер в российском плену в результате пыток.
Как утверждает Лубинец, руководитель медицинской службы Крохмалюк был защитником Мариуполя, прошел Еленовку и попал в пыточную в российском Ростове.
Оккупанты вернули тело украинского военного медика, однако со сломанными ребрами и поврежденной грудной клеткой, в результате чего он погиб в плену, сказал омбудсмен.
По мнению Лубинца, это свидетельствует о том, что российские оккупанты ежедневно целенаправленно применяют пытки против украинских военнопленных, а политика РФ направлена на кровопролитие и смерти.