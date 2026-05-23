Российская Федерация готовит комбинированный удар по Украине и намерена применить баллистическую ракету Орешник.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после доклада от украинской разведки, которая получила данные от американских и европейских партнеров.

Зеленский об угрозе комбинированного удара РФ по Украине

По словам президента, украинская разведка получила данные о подготовке Россией удара по Украине с применением Орешника. В настоящее время идет проверка этой информации.

В то же время Украина видит признаки подготовки комбинированного удара по всей территории государства, в частности по Киеву. Россия намерена применить разное вооружение, сказал Зеленский.

– Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе. Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера, – подчеркнул президент.

По мнению Зеленского, российское безумие действительно безгранично, поэтому он призвал беречь жизнь и пользоваться укрытиями.

Зеленский о реакции мира на удары РФ

Президент подчеркнул, что украинская сторона обращает внимание партнеров в Соединенных Штатах Америки и Европе, что применение такого оружия и затягивание войны является глобальным примером и для других потенциальных агрессоров.

– Если России разрешено уничтожать жизнь в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти, – считает он.

По утверждению Зеленского, Украина рассчитывает на реакцию мира, чтобы она происходила не постфактум, а была превентивной. По его словам, нужно давить на Москву, чтобы россияне не расширяли войну.

Кроме того, украинская сторона готовит усиление противовоздушной обороны настолько, насколько это возможно. Президент подчеркнул, что Украина будет отвечать совершенно справедливо на каждый российский удар.

– Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно завершать – мир нужен, а не какие-то ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека, – сказал он.

Президент Украины поблагодарил всех, кто помогает беречь жизнь. Владимир Зеленский еще раз призвал граждан беречь себя и пользоваться сегодня укрытиями.

