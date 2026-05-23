Посольство Соединенных Штатов Америки обнародовало предупреждение о том, что Россия может осуществить комбинированный обстрел на территории Украины.

Об этом идет речь на официальном сайте посольства США в Украине.

Как отмечается, посольство США в Украине получило информацию о возможном массированном воздушном нападении, которое может произойти в течение следующих 24 часов.

Утверждается, что обстрел может произойти “в любое время” в течение суток.

– Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги, – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение от посольства США появилось 8 января этого года. После чего в ночь на 9 января 2026 года российские войска атаковали Львовщину баллистической ракетой средней дальности Орешник.

В субботу, 23 мая, президент Владимир Зеленский после доклада разведки предупредил об угрозе комбинированного удара России по Украине и применении Орешника, в частности, в Киеве.

