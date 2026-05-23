Посольство США предупреждает об угрозе массированного удара по Украине
- Посольство США в Украине предупредило об угрозе массированного воздушного удара РФ, который может состояться в течение следующих 24 часов.
- Дипломаты призвали граждан быть готовыми немедленно пройти в укрытие. Похожее предупреждение уже публиковали в январе в преддверии атаки ракетой Орешник.
Посольство Соединенных Штатов Америки обнародовало предупреждение о том, что Россия может осуществить комбинированный обстрел на территории Украины.
Об этом идет речь на официальном сайте посольства США в Украине.
Предупреждение посольства США об обстреле Украины
Как отмечается, посольство США в Украине получило информацию о возможном массированном воздушном нападении, которое может произойти в течение следующих 24 часов.
Утверждается, что обстрел может произойти “в любое время” в течение суток.
– Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США готовы немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги, – говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение от посольства США появилось 8 января этого года. После чего в ночь на 9 января 2026 года российские войска атаковали Львовщину баллистической ракетой средней дальности Орешник.
В субботу, 23 мая, президент Владимир Зеленский после доклада разведки предупредил об угрозе комбинированного удара России по Украине и применении Орешника, в частности, в Киеве.