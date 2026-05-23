Кремль не показывает реальную готовность к проведению мирных переговоров, поэтому партнеры должны усилить экономическое давление против России, чтобы закончить полномасштабную войну против Украины.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду во время выступления на форуме в Праге, сообщает NewsMaker.

Почему стоит усилить давление на РФ

Президент Молдовы утверждает, что нынешняя власть в России не заинтересована в прекращении боевых действий. По ее мнению, миру нужно действовать гораздо более решительно, в частности, усилить экономическое давление на Россию.

Сейчас смотрят

– Я не думаю, что Кремль сейчас заинтересован в прекращении войны. И не думаю, что Кремль и российский диктатор Путин заинтересованы в серьезных мирных переговорах, – подчеркнула Санду.

По ее мнению, продолжение масштабной поддержки Украины – единственный способ вернуть стабильность и мир в Европу.

В то же время президент Молдовы обратила внимание на методы гибридной агрессии, которые Россия применяет против государств Европы.

По ее словам, нужно быть готовыми, чтобы предотвращать такие действия, в частности, кибератаки, цифровые диверсии, информационные манипуляции и избирательные кампании, направленные на дестабилизацию.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает силы на Черниговско-Киевском направлении из-за полученных данных разведок о российском планировании наступления со стороны Беларуси.

По его словам, Россия намерена провести новую мобилизацию около 100 тыс. человек. В настоящее время у РФ отсутствует потенциал для скрытой мобилизации, утверждает президент Украины.

8 апреля также сообщалось, что Россия хочет создать буферную зону со стороны непризнанного Приднестровья в сторону Винницкой области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.