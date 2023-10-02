Украина завоевала последнюю вакантную командную лицензию в спортивной гимнастике на Олимпиаду

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала командную лицензию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

Чтобы получить путевку на Игры-2024, необходимо было на ЧМ в бельгийском Антверпене финишировать в первой девятке, среди команд, которые еще не гарантировали себе участие. Ранее лицензии завоевали команды Великобритании, Японии и Китая.

Поэтому, украинцам необходимо было попасть в двенадцатку лучших. Наши гимнасты набрали 245,461 балла и заняли 12-е место, забрав последнюю путевку в Париж-2024. Командная лицензия позволит заявить на Олимпиаду пятерых гимнастов.

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Если бы Украина не смогла завоевать путевку в команде, то на Олимпиаду можно было бы взять только три личные квоты — и не все они дают право соревноваться на всех снарядах.

Мужская сборная по спортивной гимнастике не попадала на Олимпиаду командой только один раз — на Игры-2008 в Пекине.

В командном соревновании на Играх-2024 в Париже выступят: Китай, Япония, Великобритания, США, Канада, Германия, Италия, Швейцария, Испания, Турция, Нидерланды и Украина.

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