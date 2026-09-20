Министерство обороны России продолжает значительно преувеличивать масштабы продвижения своих войск на фронте для того, чтобы создать фальшивую картину успехов для внутренней и международной аудитории.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

РФ продолжает создавать фейки о продвижении

19 сентября российское Минобороны заявило, что с начала 2026 года оккупационная армия якобы захватила в Украине более 5300 кв. км территории и более 220 населенных пунктов, в том числе более 670 кв. км и 27 населенных пунктов только в сентябре.

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Это заявление Минобороны РФ появилось в разгар выборов в Государственную Думу и незадолго до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Аналитики ISW проанализировали доказательства и пришли к выводу, что российские войска захватили всего 147,7 кв. км и 40 населенных пунктов, но потеряли 20 населенных пунктов в 2026 году.

Если учесть территории, на которые российские войска проникли, но не контролируют, то это составляет 718,8 кв. км, что все равно гораздо меньше, чем заявляет командование РФ.

В то же время аналитики ISW обнаружили доказательства, что Силы обороны Украины в 2026 году освободили по меньшей мере 972,56 кв. км и 60 населенных пунктов.

По мнению ISW, своими фейковыми заявлениями Россия пытается убедить мир, что украинская оборона якобы терпит крах и что Украина должна капитулировать перед лицом якобы неизбежной российской победы.

— На самом деле, украинские войска с конца 2025 года успешно отстаивают как стратегическую, так и оперативную инициативу… Были освобождены значительные территории на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях, — отмечают в ISW.

Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус Сухопутных войск ВСУ провел наступательную операцию Вивальди на севере Донецкой области, во время которой Силы обороны зачистили от российской инфильтрации около 75 кв. км территории и еще 10 кв. км деоккупированы.

12 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ во время наступательной операции на Александровском направлении освободили 745 кв. км территории. Под контроль Украины вернули 26 населённых пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Источник : ISW

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