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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В УЕФА снова задумали изменение формата еврокубков: хотят три дивизиона по 18 команд

медаль Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает еще одну реформу еврокубков. Футбольный орган совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) планируют с 2027 года создать новый формат.

Об этом сообщает испанская газета Marca.

Отмечается, что они хотят разделить соревнования на три дивизиона по 18 команд в каждой: Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов.

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Между дивизионами предусмотрен обмен с повышениями и понижениями в классе. Между первым и вторым были только два слота, между вторым и третьим — четыре.

Каждый клуб будет играть дома и на выезде с каждым из 17 участников своего дивизиона.

Напомним, текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет последним в нынешнем формате. С сезона-2024/25 он изменится.

Что известно о новом формате ЛЧ?

На групповой стадии не будет разделения на группы, зато будет одна лига. Каждый клуб гарантированно сыграет восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде) в зависимости от посева.

По результатам матчей будет сформирована турнирная таблица. Восемь лучших команд выйдут в 1/8 финала.

Команды, которые займут места с девятого по 24-е, проведут стыковые матчи за право выйти в следующий раунд.

Новый формат Лиги чемпионов будет гарантировать клубам большее количество доходов.

В сезоне-2024/25 чемпион Украины не получит прямую путевку в основной розыгрыш, а стартует с раунда плей-офф квалификации. На этой стадии сыграют 14 команд.

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Источник: Marca
Лига Европы, Лига конференций, Ліга чемпіонів, УЕФА, Футбол
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