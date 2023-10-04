Антверпен – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров

Шахтер встретится с бельгийским Антверпеном в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоится 4 октября в Антверпене на Босейлстадион.

Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть Антверпен — Шахтер

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

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Прогноз букмекеров на игру Антверпен — Шахтер

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Марка ван Боммела. На победу бельгийской команды принимают ставки с коэффициентом 1.94. Успех горняков оценивают в 4.50. Ничейный исход встречи в основное время — 3.80.

На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.82.

Матч доверили обслуживать словенской бригаде арбитров во главе с Раде Обреновичем. Ему будут помогать: Юре Прапротник и Грега Кордеж. Четвертый арбитр — Славко Винчич.

За систему VAR будет отвечать Нейц Кайтазович. Ему будет ассистировать хорват Иван Бебек.

В первом туре группового этапа Шахтер уступил Порту в Гамбурге со счетом 1:3. А бельгийский клуб потерпел разгромное поражение (0:5) от каталонской Барселоны.

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