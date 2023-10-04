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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Даже в нейтральном статусе: на зимние Юношеские игры-2024 не допустили россиян

олімпійський вогонь
Фото: Depositphotos

Международный олимпийский комитет не допустил российских атлетов под нейтральным флагом к участию в зимних Юношеских играх-2024 в Южной Корее. Соревнования состоятся в провинции Канвондо.

Одно из российских пропагандистских СМИ обратилось с запросом в МОК, на что там ответили, что ни один спортсмен, который участвует в нейтральном статусе, не сможет принять участие в юношеской Олимпиаде-2024.

— Если речь идет о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в соревнованиях в Канвондо, — заявили в пресс-службе МОК.

Зимние Юношеские игры-2024 должны состояться с 19 января по 2 февраля 2024 года в Республике Корее. Для этих соревнований будет использована значительная часть объектов, на которых проводились зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Часть соревнований состоится в городе Каннин.

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Церемонии открытия и закрытия Юношеских игр-2024 запланированы на арене Yongpyong Dome в Пхенчхане.

Накануне, 3 октября, на стадионе Панатинаикоса в Афинах зажгли олимпийский огонь. Издание Yonhap сообщило, что он должен прибыть в аэропорт Инчхон в Корее 8 октября и будет открыт для общественности. Затем он отправится в 80-дневный тур по корейским городам.

Решение о проведении Юношеских игр было принято в 2007 году. С 2010 года состоялось шесть юношеских Олимпиад. Во всех этих соревнованиях россияне принимали участие.

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