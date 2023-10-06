Заря одержала победу над Брейдабликом в матче Лиги конференций

Луганская Заря обыграла исландский Брейдаблик в матче второго тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Игра состоялась в Коупавогюри на арене Копавогсвьоллур и завершилась со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.

Единственный гол в матче забил 19-летний форвард Зари Игорь Горбач на 35-й минуте игры после розыгрыша углового.

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После двух туров Заря идет второй в турнирной таблице группы квартета В, уступая Генту по разнице мячей. У обеих команд по четыре очка. На третьем месте Маккаби Тель-Авив (3), а четвертый — Брейдаблик (0).

Следующий матч луганская команда проведет против Маккаби 26 октября на выезде.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги конференций Заря сыграла вничью с бельгийским Гентом. Игра в Люблине завершилась со счетом 1:1.

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