Конюшня Формулы-1 дала женщине протестировать свой болид — это произошло впервые за 5 лет

Британка Джессика Хокинс стала первой женщиной за последние пять лет, которая провела тест-драйв болида Формулы-1.

28-летняя гонщица на прошлой неделе тестировала модель AMR21 от Aston Martin на автодроме Хунгароринг в Венгрии, сообщили в британской конюшне.

Хокинс проехала 26 кругов по трассе и стала первой за пять лет женщиной, которая это сделала на болиде F1 после Татьяны Кальдерон. Колумбийская автогонщица в 2018 году тестировала болид Sauber (теперь Alfa Romeo) в Мексике.

Гонщица добавила, что хочет вдохновить других женщин и дать им понять, что они должны идти к своей мечте, какой бы она ни была.

“This has made every bit of blood, sweat and tears worth it.”

Last week, following months of preparation, AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins drove an #F1 car for the very first time, getting behind the wheel of the AMR21 in a private test at the Hungaroring. pic.twitter.com/nrJalJXlo8

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 26, 2023