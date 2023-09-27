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Конюшня Формулы-1 дала женщине протестировать свой болид — это произошло впервые за 5 лет

Джессіка Гокінс Aston Martin

Британка Джессика Хокинс стала первой женщиной за последние пять лет, которая провела тест-драйв болида Формулы-1.

28-летняя гонщица на прошлой неделе тестировала модель AMR21 от Aston Martin на автодроме Хунгароринг в Венгрии, сообщили в британской конюшне.

Хокинс проехала 26 кругов по трассе и стала первой за пять лет женщиной, которая это сделала на болиде F1 после Татьяны Кальдерон. Колумбийская автогонщица в 2018 году тестировала болид Sauber (теперь Alfa Romeo) в Мексике.

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— Чтобы попасть сюда, я прошла через кровь, пот и слезы. Ничто не сравнится с ускорением и торможением болида Формулы-1, и, посмотрев на данные, я действительно горжусь своими результатами. Сесть за руль AMR21 — это моя мечта, которая осуществилась, — сказала Хокинс.

Гонщица добавила, что хочет вдохновить других женщин и дать им понять, что они должны идти к своей мечте, какой бы она ни была.

Хокинс присоединилась к Aston Martin в качестве амбассадора в 2021 году. На заездах ее сменял бразильский резервный тест-пилот Фелипе Другович.

По словам директора Aston Martin Майка Крака, это особый момент, как для конюшни, так и для Джессики, которая является важным членом команды.

Женщины не участвовали в Грин-при Формулы-1 с 1976 года, когда среди участников в Австрии была Лелла Ломбарди. Она и Мария Тереза де Филиппис — единственные две женщины, участвовавшие в гонках Формулы-1 с момента основания чемпионата в 1950 году.

В 2022 году женская серия W была закрыта после трех сезонов из-за нехватки финансовой поддержки, но Академия Формулы-1 объявила о цели присоединить женщин-гонщиков к F1.

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Источник: Aston Martin

Фото: Aston Martin, Джессіка Хокинс

Aston Martin, перегони, Формула-1
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