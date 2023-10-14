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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024

Мудрик у збірній
Фото: УАФ

Сборная Украины одержала победу над командой Северной Македонии в седьмом туре отбора на Евро-2024. Игра состоялась в Праге на стадионе Дженерали Арена и завершилась со счетом 1:0.

Подопечные Сергея Реброва активно начали встречу и уже на 12-й могли открывать счет, но голкипер македонцев Столе Димитриевский отразил удар Артема Довбика из-за пределов штрафной площадки.

Но на этом давление со стороны сине-желтых не прекращалось — возможности открыть счет во встрече имели Михаил Мудрик и Александр Зубков. Но это удалось сделать Георгию Судакову на 30-й минуте.

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Хавбек Шахтера после паса от Александра Зинченко сместился к центру и пробил по воротам македонкцев. Мяч после удара рикошетом от ноги Николы Серафимова влетел в сетку ворот.

После пропущенного мяча македонцы всеми силами пытались исправить счет на табло, но Анатолию Трубину удалось удержать наши ворота на замке. Особенно опасным был удар Стефана Ашковски, который, находясь в штрафной, пробил в ближний угол ворот.

После перерыва Мудрику не удалось реализовать супер-момент, когда он вышел один на один с голкипером. Вингер Челси в том моменте удовлетворился лишь заработанным угловым. Пробивал по воротам также Николай Матвиенко, но мяч после его удара попал в перекладину.

Имели моменты и номинальные гости, а Судаков мог оформлять дубль, но его дальний удар в зрелищном прыжке потянул Димитриевски.

Точку в матче украинцы поставили уже в компенсированное арбитром время ко второму тайму. Отбившись у собственных ворот сине-желтые пошли развернули быструю контратаку: Роман Яремчук забросил на фланг на Александра Караваева, который прорвался ближе к штрафной площадке, обыграл защитника и заметив выход Димитриевского из ворот, отправил мяч в пустые ворота.

Украина — Северная Македония — 2:0

  • Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 88), Мудрик (Караваев, 88), Зубков (Малиновский, 68), Довбик (Яремчук, 76).
  • Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди, Атанасов (Адеми, 63), Элези (Дориев, 74), Ашковски (Димоски, 46), Миовски (Трайковски, 84), Элмас.
  • Голы: Судаков, 30 Караваев, 90+6

После шести сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва имеют в своем активе десять очков и сейчас занимают вторую строчку турнирной таблицы группы С.

Лидером остается команда Англии (13 очков в 5 матчах). 14 октября состоится еще одна игра в нашей группе — команда Италии примет дома сборную Мальты. А уже 17 октября сине-желтые сыграют на выезде против Мальты.

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Сборная Северной Македонии, Сборная Украины, Футбол, Чемпіонат Європи
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