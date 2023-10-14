Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024

Сборная Украины одержала победу над командой Северной Македонии в седьмом туре отбора на Евро-2024. Игра состоялась в Праге на стадионе Дженерали Арена и завершилась со счетом 1:0.

Подопечные Сергея Реброва активно начали встречу и уже на 12-й могли открывать счет, но голкипер македонцев Столе Димитриевский отразил удар Артема Довбика из-за пределов штрафной площадки.

Но на этом давление со стороны сине-желтых не прекращалось — возможности открыть счет во встрече имели Михаил Мудрик и Александр Зубков. Но это удалось сделать Георгию Судакову на 30-й минуте.

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Хавбек Шахтера после паса от Александра Зинченко сместился к центру и пробил по воротам македонкцев. Мяч после удара рикошетом от ноги Николы Серафимова влетел в сетку ворот.

После пропущенного мяча македонцы всеми силами пытались исправить счет на табло, но Анатолию Трубину удалось удержать наши ворота на замке. Особенно опасным был удар Стефана Ашковски, который, находясь в штрафной, пробил в ближний угол ворот.

После перерыва Мудрику не удалось реализовать супер-момент, когда он вышел один на один с голкипером. Вингер Челси в том моменте удовлетворился лишь заработанным угловым. Пробивал по воротам также Николай Матвиенко, но мяч после его удара попал в перекладину.

Имели моменты и номинальные гости, а Судаков мог оформлять дубль, но его дальний удар в зрелищном прыжке потянул Димитриевски.

Точку в матче украинцы поставили уже в компенсированное арбитром время ко второму тайму. Отбившись у собственных ворот сине-желтые пошли развернули быструю контратаку: Роман Яремчук забросил на фланг на Александра Караваева, который прорвался ближе к штрафной площадке, обыграл защитника и заметив выход Димитриевского из ворот, отправил мяч в пустые ворота.

Украина — Северная Македония — 2:0

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 88), Мудрик (Караваев, 88), Зубков (Малиновский, 68), Довбик (Яремчук, 76).

Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 88), Мудрик (Караваев, 88), Зубков (Малиновский, 68), Довбик (Яремчук, 76). Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди, Атанасов (Адеми, 63), Элези (Дориев, 74), Ашковски (Димоски, 46), Миовски (Трайковски, 84), Элмас.

Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди, Атанасов (Адеми, 63), Элези (Дориев, 74), Ашковски (Димоски, 46), Миовски (Трайковски, 84), Элмас. Голы: Судаков, 30 Караваев, 90+6

После шести сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва имеют в своем активе десять очков и сейчас занимают вторую строчку турнирной таблицы группы С.

Лидером остается команда Англии (13 очков в 5 матчах). 14 октября состоится еще одна игра в нашей группе — команда Италии примет дома сборную Мальты. А уже 17 октября сине-желтые сыграют на выезде против Мальты.

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