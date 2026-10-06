В Трнаве перед матчем Украина – Северная Ирландия в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА 2026/27 игроков обеих сборных на поле вывели 15 детей украинских защитников и защитниц.

Их родители проходили или проходят реабилитацию после ранений в центрах национальной сети RECOVERY.

Дети военных из сети RECOVERY вывели сборные Украины и Северной Ирландии на матч в Трнаве

Поездку для детей организовали Украинская ассоциация футбола в рамках проекта За руку з мрією и проект RECOVERY, основанный Виктором и Еленой Пинчуками для поддержки Сил безопасности и обороны Украины.

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Для многих из них это был первый случай побывать на большом стадионе и вживую увидеть матч сборной Украины.

День матча начался для детей и их семей с экскурсии по Братиславе. А перед самым поединком малышей ждала встреча с игроками национальной сборной Украины.

Каждый ребенок получил именное джерси, которые сразу же одели, и мяч с автографом президента УАФ Андрея Шевченко, на который дети охотно собирали подписи автографов от футболистов.

Среди участников мероприятия была десятилетняя София Архипова из Одессы. Девочка занимается танцами и плаванием, мечтает овладеть фортепиано и давно интересуется футболом, однако на настоящем матче оказалась впервые.

Ее отец Александр – пограничник, который после травмы плеча восстанавливается в RECOVERY на базе санатория Аркадия.

Еще до игры у Софии было заветное желание.

— Я очень хочу Ярмоленко вывести, очень, — поделилась София.

Мечта девочки сбылась — она вышла на поле, держа за руку капитана сборной Андрея Ярмоленко.

— Моя мечта сбылась, я выводила Ярмоленко! Я никогда не была на матче, спасибо за возможность, чтобы я была на футболе, – поделилась впечатлениями девочка.

Семилетняя Мия Николенко приехала из Винницы. Ее папа Олег служил в ВСУ с 2023 года, и после тяжелого ранения проходил реабилитацию в винницком центре RECOVERY.

У девочки уже есть 8 кю по каратэ и очень любит футбол, в который ее отец играл более 10 лет.

– Ни разу не была на футболе. Цель поездки – это посмотреть, выйти с кем-то. Я бы хотела вывести Миколенко, – говорила Мия перед игрой. На поле девочка вышла вместе с игроком сборной Северной Ирландии Треем Хьюмом.

Шестилетняя Мелания Бондарь из Хмельницкого приехала с мамой Ольгой. Ее папа Сергей получил ранение еще в 2015 году и сейчас проходит очередной курс восстановления в RECOVERY.

Во время выхода команд Мелания вывела на поле своего однофамильца – защитника сборной Украины Валерия Бондаря.

После торжественной церемонии дети присоединились к родителям на трибунах и вместе болели за украинскую команду.

Напомним, что социальный проект За руку з мрією реализуется благотворительным фондом Фонд УАФ.

Цель инициативы – поддержка детей военнослужащих и социально уязвимых категорий, предоставление им возможности выводить игроков на домашние матчи сборной Украины.

RECOVERY — национальная сеть реабилитационных центров для раненых военных, основанная Виктором и Еленой Пинчуками. Сейчас в Украине бесплатно работают 20 центров сети, где восстановление уже прошли более 57 тысяч украинских защитников.

Фото: RECOVERY

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