Украинцы давно привыкли к безналичным расчетам. Ведь мы храним деньги на банковских картах, оплачиваем покупки телефоном, переводим средства онлайн и пользуемся различными платежными системами. Наличные для многих уже не являются основным способом хранения и использования денег.

Но в условиях постоянных кибератак, попыток мошенничества и ударов по цифровой инфраструктуре возникает вопрос безопасности хранения денег на банковской карте.

Факты ICTV разобрались, безопасно ли держать деньги на счете в банке, какие риски возникают при использовании карты и где лучше хранить деньги, чтобы уменьшить вероятность потери средств.

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Наличные не всегда безопаснее денег в банке

После ударов РФ по жилым домам, энергетической и критической инфраструктуре вопрос сохранения денег становится для украинцев не менее важным, чем возможность ими воспользоваться. Часть людей пытается снять средства со счетов и хранить их дома, опасаясь перебоев в работе банков.

Однако наличные также несут риски, так как во время пожара, разрушения дома или другого прямого попадания деньги можно потерять без возможности восстановления.

Поэтому крупные суммы наличными дома не являются универсальным способом защиты сбережений. Значительно безопаснее распределить средства между банковскими счетами и иметь небольшой запас наличных на случай, если временно не работают банкоматы, терминалы, интернет или мобильный банкинг.

Безопасно ли хранить деньги на банковской карте по состоянию на октябрь 2026 года

Средства на банковских счетах и депозитах не исчезают из-за отключения электроэнергии или связи. В таком случае проблема заключается прежде всего в доступе к ним. Украинские банки имеют резервное питание, альтернативные каналы связи и автономные отделения, поэтому даже длительный блэкаут не означает автоматической потери денег.

Отдельно действует система гарантирования вкладов. Во время военного положения для физических лиц и ФОП предусмотрено 100% возмещение гарантированных средств в случае неплатежеспособности банка в пределах установленных законом условий. То есть риск временно не воспользоваться счетом и риск потерять деньги из-за проблем банка — это разные ситуации.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует механизмы вывода неплатежеспособных банков с рынка, обновляет требования к капиталу банков и правила работы институтов совместного инвестирования.

Как не остаться без доступа к деньгам

Во время масштабных атак стоит позаботиться не столько о большом запасе наличных, сколько о нескольких способах доступа к своим средствам. Практичный вариант — иметь карты как минимум двух банков, небольшую сумму наличных и заранее знать, где расположены ближайшие автономные отделения.

Наличные лучше хранить в пределах суммы, необходимой для нескольких дней обычных расходов. Для них целесообразно иметь разные номиналы гривен, поскольку во время перебоев в работе терминалов у магазинов могут возникать проблемы со сдачей.

Также стоит заранее проверить доступ к банковским приложениям, актуальность номера телефона, привязанного к счету, зарядить телефон и иметь павербанк. Физические карты тоже лучше держать при себе, а не полагаться только на оплату смартфоном.

Итак, главный принцип финансовой безопасности во время атак — не переводить все сбережения в наличные, а создать несколько независимых способов получить доступ к деньгам. Это позволяет сохранить средства в банковской системе и одновременно иметь резерв на случай, если из-за удара, блэкаута или перебоев со связью воспользоваться одним из каналов временно будет невозможно.

Безопасно ли хранить деньги на банковской карте

В комментарии для Фактов ICTV заместитель председателя правления Гобус Банка Анна Довгальская рассказала, что сегодня мошеннические атаки все чаще направлены не непосредственно на банковские системы, а на поведение клиентов.

Человека могут убедить самостоятельно выполнить действие, которое откроет доступ к его деньгам или персональной информации. Например, перейти по ссылке, назвать код из SMS, подтвердить операцию в приложении или ввести реквизиты карты на поддельном сайте.

Поэтому вопрос, безопасно ли хранить деньги на банковской карте, во многом зависит не только от технологий самого банка, но и от того, как клиент обращается со своими данными.

Наиболее опасны ситуации, когда человека пытаются заставить действовать немедленно. Звонок о якобы подозрительном платеже, блокировке счета или необходимости срочно перевести деньги на “безопасный счет” должен насторожить.

В таком случае Довгальская советует прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк по официальному номеру, указанному на карте или на сайте учреждения.

Какие данные нельзя сообщать посторонним

Банковская карта может оставаться безопасной, если ее реквизиты и данные для доступа к счету не попадут к посторонним.

Эксперт подчеркивает, что никому нельзя передавать:

CVV-код;

PIN;

срок действия карты;

логин и пароль от интернет-банкинга;

одноразовые пароли из SMS или push-уведомлений;

коды мобильного оператора и другие данные, с помощью которых можно получить доступ к финансам.

Не стоит доверять собеседнику только потому, что он представляется сотрудником банка, государственного учреждения, службы доставки или службы безопасности.

Отдельный риск представляют сообщения от знакомых с просьбой срочно одолжить или перевести деньги. Даже если текст написан в привычной манере и содержит личные подробности, это не гарантирует, что сообщение действительно отправил этот человек.

В такой ситуации лучше связаться со знакомым другим способом, в частности позвонить ему или написать в другом мессенджере.

Где лучше хранить деньги

Чтобы уменьшить возможные потери, Анна Довгальская советует не держать все средства на карте, которой человек ежедневно расплачивается в магазинах и интернете.

Основную сумму можно оставлять на отдельном счете, своеобразном сейфе, а для повседневных расходов использовать другую, в частности виртуальную, карту. Для нее эксперт советует установить нулевой кредитный лимит.

Такой подход позволяет разделить средства для хранения и деньги, которыми человек регулярно пользуется. Если реквизиты карты для покупок станут известны мошенникам, основная сумма не будет находиться непосредственно на ней.

Фишинговые сайты могут копировать дизайн известных компаний и банков. Логотип, профессиональное оформление, отзывы или онлайн-чат сами по себе не доказывают, что страница настоящая.

Перед вводом платежных данных необходимо проверять адрес сайта и не переходить по сомнительным ссылкам из SMS, электронной почты или мессенджеров.

Для банковских операций и других важных действий стоит использовать официальные приложения, загруженные из App Store или Google Play.

Как защитить финансовый номер

Безопасность банковского счета связана не только с картой или приложением. Важным элементом остается номер телефона, к которому привязан банковский профиль.

Довгальская советует персонифицировать SIM-карту у мобильного оператора, не использовать неперсонифицированный номер как финансовый и подключить дополнительные средства защиты SIM-карты.

Если телефон потерян или есть подозрение, что кто-то получил к нему доступ, необходимо как можно скорее заблокировать SIM-карту, банковские карты и доступ к онлайн-банкингу.

Дополнительной защитой является двухфакторная аутентификация. Ее стоит использовать не только для банковского приложения, но и для электронной почты, мессенджеров, социальных сетей и других сервисов, где хранятся персональные данные.

По словам банкира, двухфакторная аутентификация не делает аккаунт абсолютно неуязвимым, но значительно усложняет несанкционированный доступ.

Как распознать мошенников

Раньше подозрительное письмо или сообщение нередко можно было распознать по ошибкам, неестественным фразам или странному стилю общения. Теперь полагаться только на такие признаки опасно.

Искусственный интеллект позволяет создавать грамотные тексты, имитировать стиль общения и даже голос человека. Поэтому важно оценивать не то, насколько убедительно звучит сообщение, а саму суть просьбы.

Если собеседник требует немедленно перевести средства, назвать код или выполнить другую финансовую операцию, стоит сделать паузу и проверить информацию через независимый канал.

Именно такое “стоп-правило” Довгальская считает одним из базовых принципов финансовой безопасности. Не нужно выполнять требование только потому, что собеседник представляется представителем налоговой, СБУ, банка или другого учреждения.

Анна Довгальская отмечает, что современная борьба с финансовым мошенничеством все больше зависит от внимательности самого клиента. По ее мнению, во времена активного использования искусственного интеллекта критическое мышление и финансовая грамотность становятся не менее важными, чем технические средства защиты.

Кибератаки и удары по дата-центрам

При этом риски для банковской системы не ограничиваются мошенничеством, когда злоумышленники пытаются обманом получить данные клиента.

Отдельную угрозу представляют кибератаки на сами информационные системы банков, попытки получить доступ к внутренним ресурсам или похитить данные. Не менее важным остается вопрос сохранения информации в случае повреждения или недоступности дата-центров.

В Украине для этого действует отдельная система киберзащиты банковского сектора под координацией Национального банка.

Центр киберзащиты НБУ и команда CSIRT-NBU отслеживают киберугрозы, анализируют инциденты, сообщают банкам о попытках атак и помогают реагировать на них. НБУ также предусмотрел отдельные механизмы реагирования на возможные утечки электронных данных из банков.

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