В Киеве и Киевской области 6 октября по распоряжению Укрэнерго введены графики отключений света.

Графики отключения света в Киеве

Cтолица переходит к стабилизационным отключениям света по графикам. Такую команду предоставил НЭК Укрэнерго, сообщает ДТЭК.

Графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении Київ Цифровий.

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Также об отключении света можно узнать на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Графики отключения света в Киевской области

Как сообщил ДТЭК, в Киевской области по команде Укрэнерго применены графики отключений на 6 октября.

Отмечается, что в случае изменений информацию можно будет найти в Telegram-канале ДТЭК.

Напомним, что сегодня, 6 октября, Укрэнерго сообщил, что в Украину возвращают графики отключения электроэнергии.

В части регионов с 15:00 до конца суток будут действовать графики отключений света.

Ограничения будут введены как для индустрии, так и для людей.

Это происходит на фоне роста потребления электроэнергии. Так, утром 6 октября оно было на 2,9% выше, чем в это же время предыдущего дня.

Одной из причин является облачная погода в значительной части страны.

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