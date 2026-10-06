В Киеве и области ввели графики отключения света: как они будут действовать
- В Киеве и Киевской области 6 октября по распоряжению Укрэнерго ввели графики отключений электроэнергии.
- ДТЭК сообщает, что в столице применяют стабилизационные отключения, а проверить график можно через чат-бот, сайт компании или приложение Киев Цифровой.
В Киеве и Киевской области 6 октября по распоряжению Укрэнерго введены графики отключений света.
Графики отключения света в Киеве
Cтолица переходит к стабилизационным отключениям света по графикам. Такую команду предоставил НЭК Укрэнерго, сообщает ДТЭК.
Графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении Київ Цифровий.
Также об отключении света можно узнать на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.
Графики отключения света в Киевской области
Как сообщил ДТЭК, в Киевской области по команде Укрэнерго применены графики отключений на 6 октября.
Отмечается, что в случае изменений информацию можно будет найти в Telegram-канале ДТЭК.
Напомним, что сегодня, 6 октября, Укрэнерго сообщил, что в Украину возвращают графики отключения электроэнергии.
В части регионов с 15:00 до конца суток будут действовать графики отключений света.
Ограничения будут введены как для индустрии, так и для людей.
Это происходит на фоне роста потребления электроэнергии. Так, утром 6 октября оно было на 2,9% выше, чем в это же время предыдущего дня.
Одной из причин является облачная погода в значительной части страны.