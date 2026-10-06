В течение 5 октября и в ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов на временно оккупированных территориях. В результате атак уничтожены склады, пункты управления и телекоммуникационные узлы российской армии.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Поражение пунктов управления, складов и узла связи РФ

Украинские защитники нанесли точные удары по ключевым элементам военной инфраструктуры и логистике российской армии в нескольких областях.

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В частности, в районе временно оккупированного Донецка подразделения ВСУ поразили телекоммуникационный узел российских захватчиков. Кроме того, нанесен удар по месту сосредоточения живой силы российских войск в районе поселка Бурлацкое.

В районе населенного пункта Счастливцево Херсонской области поражен пункт управления одного из подразделений российской армии.

В районе Северодонецка в Луганской области украинские воины поразили склад вражеских беспилотных летательных аппаратов, а в районе Хрустального — склад боеприпасов. Также нанесен удар по скоплению живой силы оккупантов возле Сокологорска.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины продолжают методически уничтожать военные объекты российской оккупационной армии.

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