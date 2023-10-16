Следующий матч Зари в Лиге конференций могут перенести – Маккаби обратился в УЕФА

Футбольный клуб Маккаби из Тель-Авива обратился в УЕФА с просьбой о переносе матча с луганской Зарей в третьем туре Лиги конференций, который запланирован на 26 октября.

Об этом сообщается на официальном сайте израильского клуба.

Пресс-служба Маккаби отметила, что обращение в УЕФА было подано в сотрудничестве с Маккаби Хайфа и при поддержке Израильской футбольной ассоциации.

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Согласно календарю соревнований, Маккаби и Заря должны сыграть в спаренных турах группового этапа ЛК. Первая игра запланирована на 26 октября в Тель-Авиве, а вторая — 9 ноября в Люблине (Польша).

Пока нет информации об ответе УЕФА на эту просьбу, но ранее организация перенесла домашний матч сборной Израиля против Швейцарии в Тель-Авиве, а также отсрочила проведение игры против Косово в рамках отбора на Евро-2024.

Напомним, утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар. Из-за вторжения боевиков ХАМАСа в Израиль и операцию сил обороны страны в секторе Газа Министерство культуры и спорта Израиля отменило все спортивные мероприятия.

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