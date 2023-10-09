УЕФА перенес все матчи сборных, которые должны были состояться в Израиле в октябре

УЕФА принял решение о переносе матчей сборных Израиля, в частности матч отбора на Евро-2024 против Швейцарии, из-за ситуации с безопасностью в стране.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

— В связи с текущей ситуацией с безопасностью в Израиле УЕФА решил перенести все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие несколько недель, — говорится в решении.

Отмечается, что новые даты проведения игр будут утверждены позже.

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Какие матчи в Израиле перенесли?

Израиль — Швеция — отбор на Евро-2024 (12 октября);

Израиль — Эстония — отбор на Евро-2025 U-21 (12 октября);

Израиль — Германия — отбор на Евро-2025 U-21 (17 октября);

Мини-турнир с участием Израиля, Бельгии, Гибралтара и Уэльса в рамках отбора на Евро-2024 U17 (11 — 17 октября).

В УЕФА добавили, что через несколько дней оценят возможность проведения матча отбора на ЧЕ-2024 Косово — Израиль, который запланирован сейчас на 15 октября.

— УЕФА продолжит внимательно следить за ситуацией и будет оставаться в контакте со всеми вовлеченными командами, прежде чем принимать решение о новых датах и о потенциальных изменениях в других будущих матчах, — отметили в организации.

Что происходит в Израиле?

Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

После атаки ХАМАСа Министерство обороны Израиля объявило о массовом призыве резервистов, а Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции Железные мечи против палестинского движения ХАМАС.

За первые сутки после нападения боевиков ХАМАС Министерство здравоохранения Израиля подтвердило более 600 смертей израильтян. Также сообщалось о 2 156 раненых.

9 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с Газой.

Источник : УЕФА

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