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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Побег футболиста Шахтера в РФ: предатель планирует подаваться на российское гражданство

олександр роспутько
Фото: ФК Шахтер

Футболист молодежной команды Шахтера Александр Роспутько, который сначала “загадочно исчез” после матча в Лиге УЕФА против бельгийского Антверпена, сбежал в Россию.

По информации СМИ, его побег был тщательно спланированным. Сначала он улетел из Бельгии в турецкий Стамбул, а оттуда — в Россию.

Его отец в комментарии российским пропагандистам сказал, что не может сообщить его причину побега из Шахтера, но сказал, что в России его сыну якобы будет “безопаснее”. Также, по его словам, его сын хочет получить российское гражданство.

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— Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о просьбе политического убежища — неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке, — сказал он.

Кроме того, по словам Роспутько-старшего, его сына сейчас не стоит ждать ни в какой команде, потому что он “устал от всего”.

По информации журналиста Владимира Зверова, после того, как Шахтер прибыл в Украину, Роспутько вышел на контакт с представителями горняков и поговорил с ними.

— Они ему четко дали понять, мол, что ты делаешь? Он транзитом через Стамбул, насколько я понимаю, полетел на Россию, и только после разговора с Шахтером до него начало доходить, что он натворил. Ведь Шахтер в случае его невозврата будет требовать немалую компенсацию, — сказал журналист.

Александр Роспутько родился в городе Горловка Донецкой области. Он является воспитанником академии Шахтера и имел контракт с горняками до лета 2024 года. Перед побегом он согласовал с клубом условия нового контракта сроком на пять лет.

В текущем сезоне за Шахтер U-19 он сыграл девять матчей: восемь в юношеском чемпионате Украины и один — против Антверпена в Лиге УЕФА. Именно после игры в Бельгии он и сбежал в Россию.

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Росія, Футбол, Шахтар
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