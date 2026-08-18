Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно ответит РФ на удар по Печенегам на Харьковщине, где погибли 10 человек.

Реакция Зеленского на удар по Печенегам

Как сообщил глава нашего государства, Украина не оставит без ответа атаку на людный перекресток в Печенегах Харьковской области. По его словам, там расположены почта и магазины, а вокруг – только жилые дома.

— Сегодня утром россияне жестоко ударили по людному перекрестку в Печенегах Харьковской области — туда, где расположены почта и магазины, а вокруг — только жилые дома, — сообщил в Telegram Владимир Зеленский.

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Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Он отметил важность того, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы России своими шагами.

– Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами по давлению на Россию и поддержке Украины, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что РФ нанесла ракетный удар по Печенегам на Харьковщине.

По состоянию на данный момент известно о 10 погибших, многие получили ранения, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Спасатели уже ликвидировали пожар, на месте продолжают работать все экстренные и оперативные службы. Выясняются все обстоятельства этой трагедии.

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