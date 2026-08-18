Военный Дмитрий Бабчук неожиданно очутился в больнице.

Об этом жених Леси Никитюк сообщил на своей странице в Instagram.

Жених Леси Никитюк попал в больницу: что известно

Дмитрий Бабчук отметил, что перенес операцию на ноге. Защитник выложил фото из палаты и успокоил подписчиков, отметив, что готовится вернуться на фронт.

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— Операцию сделали, лапку починили, скоро на службу уже. Работайте, братья, — написал Дмитрий.

Тем временем Леся Никитюк отреагировала на госпитализацию жениха. Ведущая показала фото Дмитрия из больницы, оставив шутливый комментарий о новой обуви.

— Я тогда тебе такие на размер больше возьму, — подписала фотографию Леся.

Недавно жених Леси Никитюк показал новое общее фото с телеведущей. Он опубликовал фото под трек Алексея Будника — Зустрів троянду, сопровождая кадр шутливой подписью о субботнем отдыхе.

Напомним, что Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук официально подтвердили отношения в октябре 2024 года, в январе 2025 стало известно о помолвке, а летом 2025 у них родился сын Оскар.

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