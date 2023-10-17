УЕФА: Матч Бельгия — Швеция отменен из-за вероятного теракта

Футбольный матч Бельгия — Швеция в рамках квалификации Евро-2024 отменен после вероятного теракта в Брюсселе.

Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Такое решение приняли после консультаций с обеими командами и местной полицией.

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Как проходил матч Бельгия — Швеция?

16 октября в рамках восьмого тура отбора на Евро-2025 Бельгия принимала Швецию на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.

Счет в матче открыли гости на 15-й минуте после того, как Виктор Дьокереш ворвался в штрафную бельгийцев и пробил мимо голкипера Антверпена Матца Селса. Восстановил паритет Ромелу Лукаку, реализовав пенальти на 31-й минуте.

После перерыва футболисты долго не появлялись на поле, после чего матч остановили из-за теракта в Брюсселе.

По информации СМИ, футболисты сборной Швеции после того, как в перерыве узнали о смерти своих болельщиков, отказались выходить на поле на второй тайм.

Что известно о теракте в Брюсселе?

Вечером 16 октября неизвестный мужчина открыл огонь по людям в Брюсселе. В результате стрельбы погибли двое болельщиков Швеции. После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия и находится в розыске.

Перед совершением теракта убийца записал видеообращение, в котором назвал себя членом ИГИЛ и заявил, что “убил неверных”. На видеокадрах, опубликованных в соцсетях, мужчина утверждает, что он совершил нападение во имя Бога.

Источник : УЕФА

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