В Брюсселе мужчина открыл огонь по людям: погибли двое болельщиков Швеции
В столице Бельгии Брюсселе мужчина открыл огонь по людям, в результате чего погибло два человека.
После совершенного преступник сбежал с места происшествия и до сих пор находится на свободе. Прокуратура считает стрельбу терроризмом.
Инцидент произошел примерно в пяти километрах от стадиона Эйзель, где вечером 16 октября был запланирован отборочный матч на Евро-2024 между футбольными сборными Бельгии и Швеции. Погибшие были одеты в футболки шведской сборной.
На опубликованном в соцсетях видео мужчина утверждает, что он совершил нападение во имя Бога. На видео он добавил, что убил трех человек.
Видео и другие кадры нападения проверяются полицией.
Федеральные прокуроры Бельгии после стрельбы начали расследование терроризма.
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