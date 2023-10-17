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В Брюсселе мужчина открыл огонь по людям: погибли двое болельщиков Швеции

поліція
Фото: Pixabay

В столице Бельгии Брюсселе мужчина открыл огонь по людям, в результате чего погибло два человека.

После совершенного преступник сбежал с места происшествия и до сих пор находится на свободе. Прокуратура считает стрельбу терроризмом.

Инцидент произошел примерно в пяти километрах от стадиона Эйзель, где вечером 16 октября был запланирован отборочный матч на Евро-2024 между футбольными сборными Бельгии и Швеции. Погибшие были одеты в футболки шведской сборной.

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На опубликованном в соцсетях видео мужчина утверждает, что он совершил нападение во имя Бога. На видео он добавил, что убил трех человек.

Видео и другие кадры нападения проверяются полицией.

Федеральные прокуроры Бельгии после стрельбы начали расследование терроризма.

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В Брюсселе мужчина открыл огонь по людям: погибли двое болельщиков Швеции

Источник: BBC
Брюссель, Стрілянина
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