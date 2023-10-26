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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шахтер дал бой Барселоне в ЛЧ, но уступил в один мяч

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Фото: Getty Images

Донецкий Шахтер уступил каталонской Барселоне в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоялась в Барселоне на Эстадио Олимпико и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Подопечные Хави Эрнандеса, хоть и не оптимальным составом из-за травм, но захватили инициативу практически с первых минут встречи. Пристреливались по воротам горняков Фермин Лопес и Жоау Фелиш.

На 28-й минуте Феррану Торресу удалось распечатать сетку ворот Дмитрия Ризныка. Хотя после этого все ждали решения VAR относительно возможного офсайда, но гол в итоге был засчитан.

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Спустя восемь минут преимущество каталонцев удвоил дальним ударом Фермин Лопес.

Во втором тайме Ферран Торрес забил третий гол в ворота горняков, но его отменили сразу же из-за положения вне игры.

Зато на 62-й минуте Шахтеру удалось сократить счет в игре. Георгий Судаков после выхода один на один с голкипером точно пробил в сетку ворот блаугранас, переиграв Марка-Андре Тер Штегена.

Барселона — Шахтер — 2:1

  • Барселона: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартинес (Кристенсен, 82), Алонсо (Бальде, 70), Лопес (Касадо, 82), Ромеу, Гюндоган, Ямал, Торрес, Фелиш (Гую, 75).
  • Шахтер: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Эгиналду, 90+2), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Невертон, 63), Зубков, Сикан (Келси, 70).
  • Голы: Ф. Торрес, 28 Лопес, 28 — Судаков, 62

После трех матчей Барселона имеет в своем активе 9 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу квартета Н, у Шахтера третье место и три очка.

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Барселона, Ліга чемпіонів, Футбол, Шахтар
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