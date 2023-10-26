Шахтер дал бой Барселоне в ЛЧ, но уступил в один мяч

Донецкий Шахтер уступил каталонской Барселоне в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоялась в Барселоне на Эстадио Олимпико и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Подопечные Хави Эрнандеса, хоть и не оптимальным составом из-за травм, но захватили инициативу практически с первых минут встречи. Пристреливались по воротам горняков Фермин Лопес и Жоау Фелиш.

На 28-й минуте Феррану Торресу удалось распечатать сетку ворот Дмитрия Ризныка. Хотя после этого все ждали решения VAR относительно возможного офсайда, но гол в итоге был засчитан.

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Спустя восемь минут преимущество каталонцев удвоил дальним ударом Фермин Лопес.

Во втором тайме Ферран Торрес забил третий гол в ворота горняков, но его отменили сразу же из-за положения вне игры.

Зато на 62-й минуте Шахтеру удалось сократить счет в игре. Георгий Судаков после выхода один на один с голкипером точно пробил в сетку ворот блаугранас, переиграв Марка-Андре Тер Штегена.

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Барселона — Шахтер — 2:1

Барселона: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартинес (Кристенсен, 82), Алонсо (Бальде, 70), Лопес (Касадо, 82), Ромеу, Гюндоган, Ямал, Торрес, Фелиш (Гую, 75).

Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартинес (Кристенсен, 82), Алонсо (Бальде, 70), Лопес (Касадо, 82), Ромеу, Гюндоган, Ямал, Торрес, Фелиш (Гую, 75). Шахтер: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Эгиналду, 90+2), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Невертон, 63), Зубков, Сикан (Келси, 70).

Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Эгиналду, 90+2), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Невертон, 63), Зубков, Сикан (Келси, 70). Голы: Ф. Торрес, 28 Лопес, 28 — Судаков, 62

После трех матчей Барселона имеет в своем активе 9 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу квартета Н, у Шахтера третье место и три очка.

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