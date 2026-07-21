В июле 2026 года в Украине произошла наибольшая перезагрузка Кабинета Министров за последний год. Вместе со сменой премьер-министра свои полномочия прекратил весь состав правительства, среди которого был и министр обороны Михаил Федоров.

Что известно об увольнении Федорова и какая причина перезагрузки правительства, читайте в материале Фактов ICTV.

Как происходила перезагрузка Кабмина

О намерении обновить Кабинет Министров Президент Владимир Зеленский сообщил 12 июля. В тот день он провел ряд встреч с руководителями министерств и других органов власти, после которых стало ясно, что правительство ждут кадровые изменения.

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На следующий день, 13 июля, тогдашняя премьер-министр Юлия Свириденко подала заявление об отставке.

14 июля Верховная Рада поддержала ее увольнение. В соответствии с Конституцией и законом Украины О Кабинете Министров Украины, после прекращения полномочий премьер-министра в отставку автоматически идет весь состав правительства.

Именно поэтому прекратились полномочия и Михаила Федорова, возглавлявшего с 14 января 2026 года Министерство обороны Украины.

Вечером 15 июля Федоров публично подтвердил, что уходит с поста министра обороны. Это решение вызвало широкий общественный резонанс, массовые протесты и стало одной из главных тем обсуждения.

Позже Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров. Обязанности министра обороны сейчас исполняет Евгений Хмара.

Почему Федоров подал в отставку

После кадровых ротаций больше всего вопросов возникло именно по оборонному ведомству. Украинцы активно интересовались, почему Федорова уволили с должности и действительно ли причиной стало его противостояние с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Объяснение по этому поводу президент Владимир Зеленский дал во время совместного общения с представителями СМИ вместе с бывшим премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам главы государства, главной проблемой стало отсутствие должного взаимодействия между Министерством обороны и военным руководством. Зеленский признал, что стороны так и не смогли наладить эффективный рабочий диалог без его личного участия.

Президент подчеркнул, что не перекладывает ответственность только на одну из сторон, ведь сам считает себя ответственным за ситуацию. Он отметил, что уважает и руководство Минобороны, и командование Вооруженных сил, хорошо знает сильные и слабые стороны каждого, однако ожидал от них совместной работы по усилению обороноспособности страны.

По словам Зеленского, в условиях полномасштабной войны Министерство обороны и Генеральный штаб должны ежедневно взаимодействовать без необходимости постоянного вмешательства президента.

— Я — президент Украины. А есть Министерство обороны, есть руководство армии. Они должны работать сами ежедневно постоянно, — рассказал Зеленский.

Глава государства также уточнил, что причиной смены руководства оборонного ведомства стал именно сложный диалог между Министерством обороны и руководством армии. Причем, по его словам, трудности возникали не только на уровне личных отношений, но и между разными звеньями управления.

Именно поэтому одной из главных задач нового главы Министерства обороны Зеленский назвал налаживание постоянного и эффективного взаимодействия с военным командованием.

Что известно о конфликте Федорова и Сырского

После кадровых изменений украинцы интересовались, почему сняли Федорова. Сам Михаил Федоров не скрывал, что между ним и Александром Сырским существовали разногласия. Во время пресс-конференции он подтвердил, что их взгляды на отдельные решения не всегда совпадали.

Впоследствии свою позицию озвучил и главнокомандующий ВСУ. Сырский отрицал утверждение о любом личном конфликте с Федоровым.

По его словам, между ними возникали обычные рабочие дискуссии, которые являются естественными при принятии важных решений в военное время. Он подчеркнул, что не считает такие профессиональные споры конфликтом, ведь они касались исключительно работы и поиска лучших решений для армии.

Именно разное видение отдельных процессов, а также проблемы во взаимодействии между Министерством обороны и военным командованием впоследствии стали предметом широкой общественной дискуссии.

Причины перезагрузки правительства и увольнения Федорова

Политолог Владимир Фесенко призвал не искать одной конкретной причины перезагрузки правительства. В комментарии Фактам ICTV он напомнил, что при президентстве Владимира Зеленского кадровые ротации в Кабинете Министров проходят регулярно.

По его словам, в условиях войны в Украине фактически сформировалась президентская модель управления, потому именно глава государства определяет, когда и какие кадровые изменения необходимо проводить.

Эксперт обратил внимание, что нынешнее переформатирование правительства во многом напоминает предыдущие ротации. Даже когда Денис Шмигаль больше пяти лет оставался премьер-министром, состав Кабмина за это время почти полностью обновился.

Фесенко подчеркнул, что на этот раз самая большая интрига возникла не вокруг смены премьер-министра, а именно вокруг Министерства обороны.

По его мнению, вопрос следует ставить не столько об изменении всего правительства, сколько о том, почему завершилась работа именно Михаила Федорова в должности министра обороны.

Политолог считает, что ключевой причиной стали длительные разногласия между руководством Министерства обороны и Генеральным штабом ВСУ.

По мнению эксперта, для Зеленского это стало проблемой, ведь во время войны два ключевых института оборонного сектора должны работать как единый механизм.

Фесенко считает, что в определенный момент президенту пришлось определяться, кого оставлять в системе управления: руководство Минобороны или военное командование, поскольку дальнейшее сосуществование в условиях постоянных противоречий лишь усложняло работу.

Отдельное внимание политолог обратил на публичное поведение Федорова после завершения работы правительства.

По его словам, большинство членов команды Зеленского после кадровых смен покидали свои должности без громких заявлений. Федоров же открыто рассказал о проблемах во взаимодействии с главнокомандующим и не стал скрывать существование напряжения между Минобороны и Генеральным штабом.

Также эксперт обратил внимание еще на один немаловажный момент. По его словам, именно во время работы в Министерстве обороны Михаил Федоров стал восприниматься многими как самостоятельная политическая фигура внутри президентской команды.

При этом Фесенко отмечает, что это не значит, что Федоров был конкурентом Владимира Зеленского или пытался вести собственную политическую игру.

Напротив, политолог подчеркивает, что эксминистр оставался лояльным президенту. В то же время он все более активно отстаивал собственное видение реформирования армии, развития оборонных технологий и работы Министерства обороны, из-за чего его стали воспринимать как политика с собственной позицией.

Говоря об Александре Сырском, Фесенко отметил, что главнокомандующий, напротив, не позиционирует себя как самостоятельный политический игрок. По мнению эксперта, для президента это тоже имело значение.

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