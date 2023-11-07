Шахтер U-19 разгромно уступил сверстникам из Барселоны в Лиге УЕФА

Команда Шахтера U-19 уступила сверстникам из Барселоны в третьем туре юношеской Лиги УЕФА. В номинально домашней игре горняков каталонцы праздновали победу со счетом 3:0.

Игра состоялась на стадионе Эдмунд-Пламбек в немецком городе Нордерштедт.

В первом тайме подопечные Алексея Белика пропустили один мяч, а во второй половине встречи футболисты Барселоны забили еще дважды за четыре минуты.

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Шахтер U-19 — Барселона U-19 — 0:3

Голы: Кальдеро, 16, Родригес, 58, Новарро, 62.

Кальдеро, 16, Родригес, 58, Новарро, 62. Удаление: Глущенко, 64

После четырех туров Шахтер с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы Н в юношеской Лиге УЕФА.

После поражения от португальского Порту (1:4) в первом поединке турнира, подопечные Белика одержали волевую победу над Антверпеном (2:1), а в третьем туре уступили сверстникам из Барселоны (0:2).

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