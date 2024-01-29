Национальный рекорд: пять украинок среди 35 лучших теннисисток мира
После завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила позиции теннисисток в рейтинге.
Впервые в истории Украины в списке 35 лучших оказались сразу пять украинских спортсменок. Это является новым национальным рекордом.
На 19-ю позицию поднялась Элина Свитолина, а второй ракеткой Украины стала Марта Костюк, которая обновила личный рекорд, поднявшись на 28-е место.
На 29-й позиции Даяна Ястремская, которая по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась аж на 64 места.
Далее расположились Леся Цуренко (31-е место) и Ангелина Калинина (32-е место).
Всего в основной сетке Australian Open-2024 Украина была представлена семью теннисистками. Успешнее всего выступила 23-летняя Даяна Ястремская, которая начала свой путь с квалификации и дошла до полуфинала турнира, где уступила представительнице Китая Цинь Вэнь Чжэн.
Лидером мирового рейтинга остается полька Ига Свентек, следом идет “нейтральная” белоруска Арина Соболенко, а тройку лидеров замыкает американка Коко Гауфф.