Удар по Прогрессу в Самаре может затормозить развертывание российского аналога Starlink
- Силы обороны нанесли удар по РКЦ Прогресс в Самаре.
- Повреждения производственной зоны могут привести к длительному простою предприятия.
- Масштаб повреждений предприятия определяют по спутниковым снимкам.
В ночь на 15 августа Силы обороны Украины нанесли удар по ракетно-космическому центру Прогресс в российском городе Самара. Это предприятие имеет важное значение для российской ракетно-космической отрасли.
Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и OSINT-канал КиберБорошно, аналитики которого проанализировали опубликованные в соцсетях кадры атаки.
Удар по РКЦ Прогресс в Самаре
По словам президента, Украина нанесла удар по предприятию Прогресс ракетами Фламинго.
– Хорошее достижение. Расстояние от нашей границы составляет около 900 км, – подчеркнул Владимир Зеленский.
В то же время OSINT-канал КиберБорошно проанализировал фото- и видеоматериалы об ударе по Самаре. Вероятно, произошло попадание в корпус 106А РКЦ Прогресс. Объект расположен в производственной зоне предприятия.
По данным аналитиков, в корпусе 106А проводятся работы по монтажу бортовой электротехники, приборов и печатных плат. Фактически там формируется значительная часть электронной и кабельной системы ракеты-носителя, в частности элементы системы управления и приборного отсека.
Рядом расположен корпус 106Б, который используется для окончательной сборки аппаратов.
Таким образом, если характер повреждений подтверждает, что атаке подверглась не вспомогательная инфраструктура, а непосредственно производственный участок, связанный со сборкой ракет-носителей.
Аналитики отмечают, что восстановление такого производственного помещения может оказаться сложнее, чем обычный ремонт промышленного здания.
В случае пожара в производственной зоне высокого класса чистоты необходимо не только устранить видимые повреждения. После задымления и использования воды для тушения приходится проводить очистку помещений, повторную сертификацию производственных зон и контроль параметров технологического процесса.
Это может сказаться на сроках возобновления производства.
Дополнительным фактором остаются международные санкции и ограничения на поставки электронных компонентов, необходимых для изготовления современных ракетных систем.
Прогресс имеет стратегическое значение для РФ
Ракетно-космический центр Прогресс является одним из ключевых предприятий российской космической отрасли. Именно здесь серийно собирают ракеты-носители семейства Союз-2.
Эти ракеты используются Россией для запуска различных типов космических аппаратов, в частности спутников военного и двойного назначения.
По данным OSINT-аналитиков, среди таких систем — спутники радиотехнической разведки и целеуказания, в частности группировка Лиана, а также аппараты оптической разведки.
Кроме того, ракетами Союз-2.1б выводятся на орбиту спутники российского проекта спутникового интернета Рассвет — это аналог американского Старлинка.
Именно поэтому возможное повреждение производственных мощностей Прогресса может иметь последствия не только для гражданской космической программы РФ, но и для её военного космического потенциала.
Применение Фламинго
Главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман обнародовал кадры запуска двух крылатых ракет PF-5 Фламинго.
)) https://t.co/L100bgttR8 pic.twitter.com/aNa3VmwBTo
— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) August 15, 2026
Точный масштаб повреждений РКЦ Прогресс еще устанавливается. Для оценки последствий аналитики ожидают спутниковые снимки объекта.
Российские власти пока публично не сообщали подробностей о возможных повреждениях предприятия в результате ночной атаки.
Фото: Exilenova+