В ночь на 15 августа Силы обороны Украины нанесли удар по ракетно-космическому центру Прогресс в российском городе Самара. Это предприятие имеет важное значение для российской ракетно-космической отрасли.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и OSINT-канал КиберБорошно, аналитики которого проанализировали опубликованные в соцсетях кадры атаки.

Удар по РКЦ Прогресс в Самаре

По словам президента, Украина нанесла удар по предприятию Прогресс ракетами Фламинго.

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– Хорошее достижение. Расстояние от нашей границы составляет около 900 км, – подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время OSINT-канал КиберБорошно проанализировал фото- и видеоматериалы об ударе по Самаре. Вероятно, произошло попадание в корпус 106А РКЦ Прогресс. Объект расположен в производственной зоне предприятия.

По данным аналитиков, в корпусе 106А проводятся работы по монтажу бортовой электротехники, приборов и печатных плат. Фактически там формируется значительная часть электронной и кабельной системы ракеты-носителя, в частности элементы системы управления и приборного отсека.

Рядом расположен корпус 106Б, который используется для окончательной сборки аппаратов.

Таким образом, если характер повреждений подтверждает, что атаке подверглась не вспомогательная инфраструктура, а непосредственно производственный участок, связанный со сборкой ракет-носителей.

Аналитики отмечают, что восстановление такого производственного помещения может оказаться сложнее, чем обычный ремонт промышленного здания.

В случае пожара в производственной зоне высокого класса чистоты необходимо не только устранить видимые повреждения. После задымления и использования воды для тушения приходится проводить очистку помещений, повторную сертификацию производственных зон и контроль параметров технологического процесса.

Это может сказаться на сроках возобновления производства.

Дополнительным фактором остаются международные санкции и ограничения на поставки электронных компонентов, необходимых для изготовления современных ракетных систем.

Прогресс имеет стратегическое значение для РФ

Ракетно-космический центр Прогресс является одним из ключевых предприятий российской космической отрасли. Именно здесь серийно собирают ракеты-носители семейства Союз-2.

Эти ракеты используются Россией для запуска различных типов космических аппаратов, в частности спутников военного и двойного назначения.

По данным OSINT-аналитиков, среди таких систем — спутники радиотехнической разведки и целеуказания, в частности группировка Лиана, а также аппараты оптической разведки.

Кроме того, ракетами Союз-2.1б выводятся на орбиту спутники российского проекта спутникового интернета Рассвет — это аналог американского Старлинка.

Именно поэтому возможное повреждение производственных мощностей Прогресса может иметь последствия не только для гражданской космической программы РФ, но и для её военного космического потенциала.

Применение Фламинго

Главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман обнародовал кадры запуска двух крылатых ракет PF-5 Фламинго.

Точный масштаб повреждений РКЦ Прогресс еще устанавливается. Для оценки последствий аналитики ожидают спутниковые снимки объекта.

Российские власти пока публично не сообщали подробностей о возможных повреждениях предприятия в результате ночной атаки.

Фото: Exilenova+

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