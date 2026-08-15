Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) отменила ограничения на участие российских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

Об этом сообщает Суспильне.

World Archery отменила ограничения для российских спортсменов: что известно

Отмечается, что принятое решение касается соревнований, которые напрямую проводит World Archery. Среди них — Кубок мира и чемпионаты мира по стрельбе из лука.

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Таким образом, россиянам больше не нужно выступать на этих турнирах в нейтральном статусе. Федерация отменила введенные в 2022 году ограничения на использование флага и гимна РФ.

Решение приняли после того, как в 7 июля 2026 года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета подтвердил, что прежние рекомендации об ограничении участия российских спортсменов в международных соревнованиях утратили силу.

В World Archery также отметили, что аналогичное решение в отношении спортсменов из Беларуси было принято ещё в мае.

В то же время для россиян по-прежнему будут действовать стандартные правила допуска к соревнованиям, в частности антидопинговые требования. Кроме того, их участие будет зависеть от законодательства страны, где проходит турнир, визовых ограничений и решений местных властей.

Отдельно в федерации уточнили, что решение не распространяется автоматически на соревнования под эгидой World Archery Europe. Вопрос допуска россиян к европейским турнирам остается в компетенции континентальной федерации.

Ранее Украина официально обращалась к World Archery с призывом ужесточить санкции против России из-за действий российской федерации стрельбы из лука.

Украинская сторона заявляла, что они нарушают олимпийские принципы, в частности принцип отделения спорта от политического и военного влияния.

В ответ World Archery заявила, что по-прежнему поддерживает украинское сообщество лучников и всех, кто пострадал от войны.

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