Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых результатах украинских дальних ударов по объектам на территории России. Среди пораженных целей — предприятие Роскосмоса в Самарской области, аэродром Саваслейка и нефтяной объект вблизи Усть-Луги.

Поражение целей в РФ

По словам главы государства, в Самарской области был поражен центр Прогресс — одно из ключевых предприятий в структуре российской государственной корпорации Роскосмос. Предприятие специализируется на производстве электроники.

Для удара по объекту, как отметил Зеленский, были применены украинские ракеты Фламинго. Расстояние от украинской границы до цели составляет около 900 км.

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Также украинские дальнобойные средства поразили военный аэродром Саваслейка в Нижегородской области. Расстояние до цели составляет примерно 700 км. На аэродроме базируются российские истребители МиГ-31К — носители аэробаллистических ракет Кинжал.

После атаки на территории Саваслейки зафиксирован пожар.

Нефтяной объект возле Усть-Луги

Еще одним результатом дальнобойной операции стало повреждение нефтяного объекта в районе населенного пункта Усть-Луга.

По словам Зеленского, расстояние до него от украинской границы превышает 800 км.

Президент поблагодарил все украинские подразделения, которые были задействованы в операции, за точность ударов.

— Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется, — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна и в дальнейшем сокращать российский военный потенциал, а последствия войны для РФ должны быть ощутимыми благодаря поражению конкретных объектов.

Фото: Exilenova+

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