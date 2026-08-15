ПриватБанк сообщил о техническом сбое, из-за которого возникли проблемы с работой нескольких сервисов. Специалисты банка уже работают над устранением проблемы.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка в Facebook.

Сбой в ПриватБанке 15 августа: что известно

В банке подтвердили проблемы после того, как пользователи столкнулись с трудностями при использовании отдельных сервисов.

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— Да, друзья, мы тоже это заметили. Сейчас есть проблемы в работе нескольких сервисов, но наша команда решает эту проблему, — сообщили в ПриватБанке.

Какие именно сервисы работают со сбоями и что стало причиной проблемы, в банке пока не уточнили.

В ПриватБанке заверили, что работают над восстановлением работы и вскоре сервисы должны вернуться в привычный режим.

Предыдущий масштабный сбой в работе ПриватБанка произошел 5 июня 2026 года. Тогда у клиентов возникли проблемы с доступом к мобильному приложению Приват24 и официальному сайту банка.

В ПриватБанке подтвердили технические сложности и сообщили, что специалисты работают над восстановлением онлайн-сервисов. Впоследствии работу систем удалось стабилизировать.

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