ПриватБанк сообщил о сбое в работе сервисов
- ПриватБанк сообщил о техническом сбое 15 августа.
- Проблемы возникли в работе нескольких сервисов.
ПриватБанк сообщил о техническом сбое, из-за которого возникли проблемы с работой нескольких сервисов. Специалисты банка уже работают над устранением проблемы.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка в Facebook.
Сбой в ПриватБанке 15 августа: что известно
В банке подтвердили проблемы после того, как пользователи столкнулись с трудностями при использовании отдельных сервисов.
— Да, друзья, мы тоже это заметили. Сейчас есть проблемы в работе нескольких сервисов, но наша команда решает эту проблему, — сообщили в ПриватБанке.
Какие именно сервисы работают со сбоями и что стало причиной проблемы, в банке пока не уточнили.
В ПриватБанке заверили, что работают над восстановлением работы и вскоре сервисы должны вернуться в привычный режим.
Предыдущий масштабный сбой в работе ПриватБанка произошел 5 июня 2026 года. Тогда у клиентов возникли проблемы с доступом к мобильному приложению Приват24 и официальному сайту банка.
В ПриватБанке подтвердили технические сложности и сообщили, что специалисты работают над восстановлением онлайн-сервисов. Впоследствии работу систем удалось стабилизировать.