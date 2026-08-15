В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,4
- В Полтавской области 15 августа произошло землетрясение магнитудой 2,4.
- Подземные толчки зафиксировали в 06:33 по киевскому времени.
Утром 15 августа между Лубнами и Хоролом в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,4.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение в Полтавской области 15 августа: что известно
Подземные толчки зафиксировали в 06:33 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился между городами Лубны и Хорол.
По данным Главного центра специального контроля, очаг землетрясения залегал на глубине около 3 км. Его координаты — 49,87 градуса северной широты и 33,19 градуса восточной долготы.
Магнитуда землетрясения составила 2,4 по шкале Рихтера.
Специалисты объяснили, что по классификации такое землетрясение относится к неощутимым. Поэтому подземные толчки не представляют угрозы для населения.
В тот же день землетрясение гораздо большей магнитуды произошло на юге Испании. В ночь на 15 августа недалеко от Гранады зафиксировали толчки магнитудой 5.
В результате землетрясения были повреждены здания и автомобили, а спасатели эвакуировали нескольких человек из поврежденных зданий.