Утром 15 августа между Лубнами и Хоролом в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,4.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Землетрясение в Полтавской области 15 августа: что известно

Подземные толчки зафиксировали в 06:33 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился между городами Лубны и Хорол.

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По данным Главного центра специального контроля, очаг землетрясения залегал на глубине около 3 км. Его координаты — 49,87 градуса северной широты и 33,19 градуса восточной долготы.

Магнитуда землетрясения составила 2,4 по шкале Рихтера.

Специалисты объяснили, что по классификации такое землетрясение относится к неощутимым. Поэтому подземные толчки не представляют угрозы для населения.

В тот же день землетрясение гораздо большей магнитуды произошло на юге Испании. В ночь на 15 августа недалеко от Гранады зафиксировали толчки магнитудой 5.

В результате землетрясения были повреждены здания и автомобили, а спасатели эвакуировали нескольких человек из поврежденных зданий.

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