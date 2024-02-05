Бой Усик – Фьюри: новая дата поединка за титул абсолютного чемпиона

Боксерский поединок между тяжеловесами украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

Об этом 3 февраля сообщила промоутерская компания британца Queensberry Promotions.

Когда состоится бой Усика и Фьюри

— Бой за безоговорочный титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком перенесен на 18 мая в Эр-Рияде, — говорится в сообщении.

Отметим, что место проведения поединка осталось без изменений. Именно столица Саудовской Аравии Эр-Рияд была определена местом поединка и раньше.

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Оба боксера сойдутся в поединке за звание абсолютного чемпиона — первого в супертяжелом весе с 1999 года.

Почему перенесли дату боя

На днях стало известно, что бой между Фьюри и Усиком, который ожидался 17 февраля, не состоится.

Поединок был отменен из-за травмы, которую получил британский спортсмен во время спарринга 2 февраля.

Журналист, который первым сообщил об отложении поединка, описал рассечение британца как “серьезное”, а сама травма потребует наложения швов.

Реакция Усика

После сообщений об отмене боксерского матча менеджер Усика Эгис Климас “был в ярости, и это еще мало сказано”, писал журнал The Ring. Климас, в частности, назвал британца “долбаным трусом”, который “сделает все, чтобы не встретиться с Усиком”.

В то же время сам Александр Усик, когда узнал об отмене поединка, “лишь улыбнулся”, сообщил менеджер украинца.

В свою очередь промоутер Усика Александр Красюк предложил Фьюри рассмотреть вариант завершения карьеры.

Поединок за абсолютное чемпионство

Усик, на счету которого 21 победа, из которых 14 нокаутом (21-0-0, 14 КО), и британец Фьюри (34-0-1, 24 КО) должны были встретиться 17 февраля в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе со времен боя Леннокс Льюис — Майк Тайсон в 2002 году.

Сначала бой Фьюри — Усик планировался на конец декабря, но в октябре британец провел тяжелый поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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