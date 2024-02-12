Мировой рекордсмен в марафоне Киптум погиб в ДТП в 24 года

В Кении в автокатастрофе погиб рекордсмен-марафонец Келвин Киптум. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на кенийскую полицию.

Сообщается, что 24-летний Киптум потерял контроль над своим автомобилем и врезался в дерево.

В авто с ним находился его тренер Жерве Хакизимана, который получил травмы, несовместимые с жизнью, а также 24-летняя девушка, которую доставили в больницу с серьезными травмами.

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— Он не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался в большое дерево. Авария произошла около 23 часов по местному времени, — сказал начальник полиции округа Элгейо Мараквет Питер Мулинг.

Трагедия произошла на западе Кении возле города Капсабет. В этом регионе размещена тренировочная база, где занимаются лучшие марафонцы Кении и мира.

Что известно о Келвине Киптуме

В октябре 2023 года Келвин Киптум установил новый мировой марафонский рекорд в Чикаго, установив время 2:00:35. Всего несколько дней назад этот рекорд ратифицировала Всемирная федерация легкой атлетики.

In memory of Kelvin Kiptum, relive the moment he broke Eliud Kipchoge’s marathon world record. In October last year, the Kenyan finished the Chicago marathon in 2:00:35, shaving over 30 seconds off Kipchoge’s best effort. pic.twitter.com/mrsLOw6IwG — Eurosport (@eurosport) February 12, 2024

Келвин Киптум на 50 секунд превзошел предыдущее достижение, установленное его соотечественником Элиудом Кипчоге, которого считают величайшим марафонцем всех времен и народов.

Недавно Киптум заявлял о своих планах стать первым спортсменом, который пробежит официальный марафон менее чем за два часа, в Роттердаме в апреле. Также он должен был выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В начале своей карьеры он специализировался на беге на средние дистанции, но в 2022 году начал соревноваться в марафоне. Кроме Чикагского марафона, в 2023 году он победил на Лондонском марафоне с 16-секундным отставанием от мирового рекорда.

Источник : CNN

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