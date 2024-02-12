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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мировой рекордсмен в марафоне Киптум погиб в ДТП в 24 года

Келвін Кіптум
Фото: Getty Images

В Кении в автокатастрофе погиб рекордсмен-марафонец Келвин Киптум. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на кенийскую полицию.

Сообщается, что 24-летний Киптум потерял контроль над своим автомобилем и врезался в дерево.

В авто с ним находился его тренер Жерве Хакизимана, который получил травмы, несовместимые с жизнью, а также 24-летняя девушка, которую доставили в больницу с серьезными травмами.

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— Он не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался в большое дерево. Авария произошла около 23 часов по местному времени, — сказал начальник полиции округа Элгейо Мараквет Питер Мулинг.

Трагедия произошла на западе Кении возле города Капсабет. В этом регионе размещена тренировочная база, где занимаются лучшие марафонцы Кении и мира.

Что известно о Келвине Киптуме

В октябре 2023 года Келвин Киптум установил новый мировой марафонский рекорд в Чикаго, установив время 2:00:35. Всего несколько дней назад этот рекорд ратифицировала Всемирная федерация легкой атлетики.

Келвин Киптум на 50 секунд превзошел предыдущее достижение, установленное его соотечественником Элиудом Кипчоге, которого считают величайшим марафонцем всех времен и народов.

Недавно Киптум заявлял о своих планах стать первым спортсменом, который пробежит официальный марафон менее чем за два часа, в Роттердаме в апреле. Также он должен был выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В начале своей карьеры он специализировался на беге на средние дистанции, но в 2022 году начал соревноваться в марафоне. Кроме Чикагского марафона, в 2023 году он победил на Лондонском марафоне с 16-секундным отставанием от мирового рекорда.

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Источник: CNN
Кения, Марафон, смерть спортсмена
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