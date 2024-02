Мировой рекордсмен в марафоне Киптум погиб в ДТП в 24 года

В Кении в автокатастрофе погиб рекордсмен-марафонец Келвин Киптум. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на кенийскую полицию.

Сообщается, что 24-летний Киптум потерял контроль над своим автомобилем и врезался в дерево.

В авто с ним находился его тренер Жерве Хакизимана, который получил травмы, несовместимые с жизнью, а также 24-летняя девушка, которую доставили в больницу с серьезными травмами.

Трагедия произошла на западе Кении возле города Капсабет. В этом регионе размещена тренировочная база, где занимаются лучшие марафонцы Кении и мира.

В октябре 2023 года Келвин Киптум установил новый мировой марафонский рекорд в Чикаго, установив время 2:00:35. Всего несколько дней назад этот рекорд ратифицировала Всемирная федерация легкой атлетики.

In memory of Kelvin Kiptum, relive the moment he broke Eliud Kipchoge’s marathon world record.

In October last year, the Kenyan finished the Chicago marathon in 2:00:35, shaving over 30 seconds off Kipchoge’s best effort. pic.twitter.com/mrsLOw6IwG

— Eurosport (@eurosport) February 12, 2024